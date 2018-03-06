Afrin ve erken seçim

Bu durum Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da dikkatini çekmiş.

“Cumhurbaşkanı erken seçim yok diyor. Başbakan erken seçim yok diyor. Hükümet sözcüsü erken seçim yok diyor. AK Parti sözcüsü erken seçim yok diyor. Peki, bu erken seçim tartışması nereden çıkıyor?” diye sordu.

“İktidar kulisinden çıkıyor” karşılığını verdim. Gülüştük.

Erken seçimle ilgili tartışmalardan dolayı rahatsızdı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylediyse onu yapıyor. Erdoğan, vatandaşa ne söylediyse onu yapan bir lider. Şimdiye kadar vatandaşa verdiği sözün tersini yaptığı oldu mu? Biz vatandaşı hiçbir zaman yanıltmadık. Eğer Erdoğan, erken seçim yok diyorsa, seçimler zamanında yapılacak demektir. O kadar.”

Erdoğan, her zaman seçimlerin zamanında yapılmasını istedi. Sadece, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 367 kararı ile Meclis kilitlenince, 2007’de ülkeyi seçime götürdü. 7 Haziran’dan sonra ise hükümet kurulamayınca Anayasal zorunluluk olarak seçimlere gidildi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, erken seçim kararının alınabilmesi için iktidarın rolüne dikkat çekti.

“Birileri istediği için erken seçim olmaz. İktidar isterse erken seçim olur. İktidar istemeden Meclis’ten erken seçim kararını çıkartmak mümkün olur mu? Olmaz. Bizim erken seçim diye bir gündemimiz yok” diye kestirip attı. Yetinmedi, ”Erken seçim tartışmaları boşa vakit kaybetmekten başka bir şey değil. Seçimler zamanında yapılacak” diye ilave etti.

Bekir Bozdağ bir de takvim verdi. AK Parti’nin kadın kolları ve gençlik kolları kurultayları yapılacak. Ardından Eylül ayında büyük kongre var. Ondan sonra zaten 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere uzun bir süre kalmıyor.

İTTİFAK’IN YEREL SEÇİMLERE YANSIMASI

Erken seçim defterini kapatıp ittifak konusuna geçtik. AK Parti yerel seçimlerde düşük oy alacağı için Cumhurbaşkanlığı seçimini öne çekmek istiyor şeklinde bir tez var. Bekir Bozdağ buna, ”AK Parti yerel seçimlerde neden düşük oy alsın ki?” diye itirazda bulundu. Gerekçelerini sıraladı.

- Belediye başkanlarımız başarılı, AK Parti, yerel yönetimlerde iyi çalışıyor. Oy oranımız iyi.

- Belediye başkanlıklarının değişimi tabanda olumlu karşılandı.

- FETÖ faktörü diyenler iyi analiz etmiyor. FETÖ faktörünün en güçlü olduğu dönemde 2014 yılında gittiğimiz yerel seçimde yüzde 45,5 oranında oy aldık.

- MHP ile yapılan ittifak yerel seçimlere olumlu yansıyacak.

Yerel seçimlerde gözler İstanbul ve Ankara’nın üzerinde olacak. Bozdağ’a göre ittifak, İstanbul ve Ankara seçimlerine olumlu yansıyacak.

AFRİN TEPKİSİ

2019’un düğümü Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a, kulislerde dolaşan bir senaryodan söz ettim.

“Afrin operasyonunda iktidarın oyu artıyor, o nedenle seçime giderler” denildiğini aktardım. Daha sorumu tamamlamadan tepki gösterdi ve ”Zeytin Dalı Harekâtı seçim için yapılan bir harekât değil, devletin bekası için yapılmış bir harekât. Afrin’i seçime gitmek için kullanır mıyız? Böyle bir şey aklımızdan geçmez” dedi.

Afrin operasyonu devlete olan güveni arttırdı ama AK Parti’nin bunu oya tahvil etme gibi bir planı olmadı. Bekir Bozdağ da bunun altını çizdi, ”2004’te AB’den müzakere tarihi aldığımızda baskın seçime gidilsin denildi, gitmedik. Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Başarıyla sonuçlandı. Seçime mi gittik ki, Afrin operasyonu için seçime gidelim” diye konuştu.

Söz konusu Afrin olunca seçimin lafı mı olur?

İktidar da, muhalefet de Afrin konusunda çok hassas.

Çünkü Afrin siyaset üstü bir konu.