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Abdulkadir Selvi

Abdulkadir Selvi

aselvi@hurriyet.com.tr

Acun Ilıcalı ve Ekrem İmamoğlu metaforlarını neden yaptım?

1 Şubat 2020

Ekrem İmamoğlu, kayak tatiliyle ilgili tartışmalar hakkında konuşurken bana sosyal medyada gündeme gelmese kendisinin duyurma taraftarı olmadığını söyledi.

İmamoğlu, “Sosyal medyada gündeme gelmese ben duyurma taraftarı değildim” deyince sosyal medyada kimlerin paylaşım yaptığını incelemeye başladım.

İlk paylaşımı Kübra Açıl yapmış.

Sosyal medyada oldukça etkin, paylaşımları takip edilen bir isim Kübra Açıl. Onun paylaşımı tek başına dahi çok etkili oluyor. İmamoğlu’nu sevenler de birlikte fotoğraf çektirip şahsi hesaplarından yayınlamışlar.

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Ancak Kübra Açıl’ın bir özelliği var. Hem ilk paylaşımı yapmış hem de çok takipçisi var. Ayrıca sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın ablası.

Zaman zaman benzerlikleri nedeniyle Şeyma Subaşı ile karıştırıldıkları yönünde yorumlara konu olmuşlar. Bir süre birlikte voleybol oynadıkları, Şeyma’nın ablasının pasörlüğünü yaptığı yönünde haberler var.

Acun Ilıcalı ve Ekrem İmamoğlu metaforlarını neden yaptım

Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’dan boşanması sırasında aldığı yüksek tazminat ve nafaka ile günlerce konuşulmuştu. “Şeyma, Acun’u yaktı” yorumlarına neden olmuştu.

Acun Ilıcalı, Erzurumluluğu ile bilinen ve bunu da her fırsatta dile getiren bir isim.

Bir anlamda Erzurum’la özdeşleşen ünlülerden biri...

Şeyma Subaşı’nın aldığı yüksek nafaka ile “yaktığı” Acun Ilıcalı, Erzurumlu olunca...

Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da tatil yaptığını duyuran Kübra Açıl, Şeyma Subaşı’nın ablası olunca...

“Erzurum” üzerinden bir metafor yaptım.

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Burada ortak payda Erzurum...

Ekrem İmamoğlu başka bir şehirde tatil yapsa bunun için kendimi zorlamazdım. Çünkü olmazdı.

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