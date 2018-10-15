- Bugün yazı yazmadım. Daha doğrusu yazamadım. Elim tuşlara gitmedi.
Çünkü annemi kaybettim. O benim sıkıntıda olduğumda sığınağım, huzur bulduğum dua kapımdı. “Anacığım” dediğimde “Yavrum” diyen o ses artık yok. Annesizliğin ne olduğunu yeni anladım. Hayatımda büyük bir boşluk oluştu. Mekânı cennet olsun. Bugün beni affedin. Çünkü acım çok büyük...
Acım çok büyük
- Bugün yazı yazmadım. Daha doğrusu yazamadım. Elim tuşlara gitmedi.
Çünkü annemi kaybettim. O benim sıkıntıda olduğumda sığınağım, huzur bulduğum dua kapımdı. “Anacığım” dediğimde “Yavrum” diyen o ses artık yok. Annesizliğin ne olduğunu yeni anladım. Hayatımda büyük bir boşluk oluştu. Mekânı cennet olsun. Bugün beni affedin. Çünkü acım çok büyük...