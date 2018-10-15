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Abdulkadir Selvi

Abdulkadir Selvi

aselvi@hurriyet.com.tr

Acım çok büyük

15 Ekim 2018

- Bugün yazı yazmadım. Daha doğrusu yazamadım. Elim tuşlara gitmedi.

Çünkü annemi kaybettim. O benim sıkıntıda olduğumda sığınağım, huzur bulduğum dua kapımdı. “Anacığım” dediğimde “Yavrum” diyen o ses artık yok. Annesizliğin ne olduğunu yeni anladım. Hayatımda büyük bir boşluk oluştu. Mekânı cennet olsun. Bugün beni affedin. Çünkü acım çok büyük...

 

 

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