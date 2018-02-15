ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?

Hafta sonu Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster İstanbul’daydı. Bugün de Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’da olacak. Tillerson, gelmeden önce, ”Türkiye ile çalışmanın yolunu bulmalıyız” diye açıklama yapma gereği duydu.



Ankara, ABD ile ipleri koparmanın peşinde değil. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de dediği gibi, ”İplerin kopmasının ne Amerika’ya ne bize faydası var. Amerika’da farklı merkezler var diye düşünüyorum. Pentagon’un bir görüşü var. CIA’in bir görüşü var. Dışişleri’nin bir görüşü var.4-5 Amerika var”



Hangi Amerika? Beyaz Saray mı, Dışişleri mi, CIA mı, Pentagon mu, Centcom mu?



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tillerson’ın Kanada’daki görüşmeleri sırasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. Tillerson, Türkiye’nin öneminden söz edince Çavuşoğlu, ”2 gün önce Türkiye’ye seyahat uyarısında bulundunuz. Bu iş nasıl olacak?” diye soruyor. Tillerson, ”Haberim yok” karşılığını veriyor. Bu sırada yanındaki görevli Dışişleri’nin sayfasından açıklamayı buluyor, ”Doğruymuş” diyor. Tillerson bir süre sessiz kalıyor. Benzer bir durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşmıştı: “ABD Başkanı Trump’la yaptığım son görüşmede, kendisine ‘Bize söz verdiğiniz halde hâlâ bu gruplara silah sevkiyatı yapılıyor’ dedim. Kendisi bana, ‘Benim bundan haberim yok’ dedi ve yanındaki güvenlik danışmanı ve generaline dönerek ‘Doğru mu?’ diye sordu. Yanındakiler sessiz kaldılar”.





ABD’NİN YANLIŞLARI

Bu tablo iki ülke arasındaki güven krizini derinleştiriyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’ın dikkat çektiği nokta da burası: ”Biz ABD’ye doğruları söylüyoruz ama ABD bize doğruları söylemiyor. Güneşin, güneş olmadığına inanmamızı istiyor. Ama biz sahada ne yaptıklarını biliyoruz. Sahada olanların hepsinden haberdarız. Sahada, bize söylediklerinin tersini yapıyorlar”.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın’la görüşmesinde, Türkiye’deki Amerikan aleyhtarlığından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Gazetelerde çıkan Amerikan karşıtı haberleri gündeme getiriyor. Amerikalılar başka bir gezegende mi yaşıyor?



15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişimi yaşanmış. Türk halkı darbenin arkasında ABD’nin olduğunu düşünüyor. ABD ise bu algıyı pekiştirmek için darbenin lideri Fetullah Gülen’i Pensilvanya’da pamuklara sarıyor. Türkiye beka sorunu yaşıyor. ABD ise Suriye’de Türkiye’nin düşmanı olan YPG’yi destekliyor. ABD’li yetkililer gazetelerde çıkan haberden ve büyükelçiliğin önündeki caddenin adının ‘zeytin dalı’ olarak değiştirilmesinden rahatsız olacaklarına, yaptıkları yanlışlara odaklansalar daha yararlı olur.



Tüm bu olumsuzluklara rağmen Ankara, yine de ABD’ye kapıyı açık bırakıyor. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ”Biz ABD’ye dostuz diyoruz. Ama o ben Türkiye’ye dost değilim derse yapacak bir şey yok. O zaman ABD ile olan ilişkilerimizi masaya yatırırız” diyor.





MENBİÇ SORUSU

Türkiye, artık ABD’siz hatta ABD’ye rağmen politikalar oluşturmayı öğrendi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ”ABD, Ortadoğu’da Türkiyesiz yapamaz. ABD, Ortadoğu’da YPG’ye dayanarak kalamaz. Ama Türkiye, ABD’siz yapar” dedikten sonra sıraladı:



“ABD, Katar’a ambargo koydu, başarılı olamadı.

İran’daki ayaklanmayı destekledi, başarısız oldu.

Kudüs oylamasında BM’de kaybetti.

Irak’ta, Suriye’de başarılı olamadı. Fırat Kalkanı operasyonunu engelleyemedi, Afrin’i durduramadı.

Sahada sürekli kaybeden ABD var”



Afrin ve Menbiç, Türk-Amerikan ilişkisinin sınanacağı yer olacak.



Şu sözler Bekir Bozdağ’a ait, ”Türkiye, giremesin diye ABD, Münbiç’e asker yığıyor. Oraya gireceğiz. O zaman ne yapacak ABD, Türk askeriyle savaşacak mı?”



Soru önemli, cevabını ise sahada göreceğiz.