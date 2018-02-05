2019’da Kılıçdaroğlu’nu bekleyen

Daha salona adım atar atmaz bu kez elinize broşürler tutuşturuluyor, kartvizitler uzatılıyor. PM için 488 aday çıktı. Öyle ki, bazı adayların ismi oy kullanılacak kabinlerin içine yazılmış. Divan’dan “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kullanılacak kabinlerden uzak durun. Kokudan etkilenmeyin” anonsu yapılınca salondaki gergin hava birden dağılıyor, yerini esprilere bırakıyor. Herkesin dilinde aynı benzetme var. CHP’liler Parti Meclisi’ne girmek için sarf ettikleri enerjiyi iktidar olmak için harcasalar, ilk seçimde iktidar olurlar deniliyor. Haklılık payı var. Ama CHP’yi canlı tutan da bu. İktidar olan ANAP ve DSP silinirken, iktidar yüzü görmeyen CHP’nin ayakta kalmasında bu canlılığın payı yok mu? Yanlış olan, bazen kantarın topu kaçıyor. Türkiye’de iktidar olma hedefine odaklanmak yerine parti içi iktidar için kıran kırana bir mücadele veriliyor. Parti içi verilen mücadele kurultay salonunda bırakılıp, ülkede iktidar olmak için kollar sıvanmıyor. Kurultayda bir yandan da PM’ye olan yoğun ilginin sebebini soruşturdum.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçileceği belli olduğu için bütün gruplar PM’ye yüklenmiş. Ayrıca kongreden çıkacak PM, CHP’yi 2019 seçimlerine taşıyacak. Belediye başkan adayları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı adayı burada karara bağlanacak. O nedenle PM’ye ilgi büyüktü.

KILIÇDAROĞLU NASIL KAZANDI

CHP, 2019’a giderken en önemli kurultayını gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kurultay salonunda kazanmadı. Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü ve seçim yarışında tek rakibi olan Muharrem İnce’ye verilen 49 mükerrer imzanın rakibine yazılmasını istediği anda kurultayın sonucu ilan edilmiş oldu. Kılıçdaroğlu’na imza verenlerin bir kısmı oy vermedi, İnce’ye imza vermekten çekinenlerin önemli bir kısmı ise oy verdi. Hem 2016 kurultayında hem bu kez Kılıçdaroğlu’na verilmeyen 400-450 civarında kemikleşmiş bir oy var. Kemal Bey’in parti içinde bu oranı dikkate alarak siyaset yapması gerekiyor.

İkinci bir nokta ise CHP liderinin kurultay konuşmasındaki en önemli eksiklik, geleceğe dair bir vizyon ortaya koyamamasıydı. Kurultay bitti ama 2019’a dair belleklerde yer edecek bir mesaj verilebildi mi? Başka bir deyişle Kılıçdaroğlu seçildi ama CHP kazandı mı? Bu sorunun cevabını vermek için erken. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle birlikte CHP’nin kaybetmediğini söyleyebiliriz. Ancak 2019’a giderken CHP’yi çok önemli gelişmeler bekliyor.

2019 BEKLENTİLERİ

1- AK Parti’nin CHP kurultayına temsilci göndermemesi, Erdoğan’ın 2019 stratejisini CHP karşıtlığı üzerine kuracağı şeklinde yorumlanabilir.

2- Erdoğan 2019’a AK Parti ve MHP’nin oluşturacağı “Milli İttifak”la giderken, CHP’yi, HDP ile aynı potaya sokmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşması ise buna kapalı olmadığını gösteriyor.

3- Kurultayda 447 oy alarak gücünü gösteren Muharrem İnce’nin mücadeleye devam kararı alması CHP’de suların durulmayacağını gösteriyor. İnce, Kılıçdaroğlu 2019’da cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde CHP Genel Başkanlığı için en önemli ismin kendisi olduğu algısını pekiştirmiş oldu. Belli ki o gün geldiğinde Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olması konusunda zorlayacak.

2019’a giderken Kılıçdaroğlu’nun bir yandan Erdoğan’la diğer yandan parti içi mücadelede zorlu bir dönem bekliyor. Bu kurultay CHP’yi 2019’a taşıyacak ama kurultayda CHP’nin 2019’da iddialı olduğu yönünde bir görüntü ortaya konulamadı.

Parti içi mücadelede canlı ve heyecanlı olan CHP’liler, iktidar konusunda yorgun ve yılgınlar. Tez elden Kılıçdaroğlu’nun iktidar umudunu ateşleyip, 2019 yürüyüşünü başlatması gerekiyor.