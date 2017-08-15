15 Temmuz gecesi düğüne gitmeyen komutan

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal, İstanbul’da Moda Deniz Kulübü’nde Mehmet Şanver’in kızının düğünündeydi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul’da Çınar Oteli’nde, Jandarma Genel Komutanı Org. Galip Mendi ile Özel Kuvvetler Komutanı Korg. Zekai Aksakallı ise Ankara’da Gazi Orduevi’nde bir düğün törenindeydiler.

Ancak o gün bir düğüne davetli olduğu halde gitmeyen bir general daha vardı.

O kişi Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı Tümg. Mehmet Dişli’den başka birisi değildi. Diğer komutanlar bir tanıdığının çocuğunun düğünü için Ankara’dan İstanbul’a giderken, Mehmet Dişli’nin gitmediği düğün öz yeğeninin düğünüydü. Kardeşi Alaattin Dişli’nin oğlu evleniyordu. Darbe gecesi saat 20.30’da Genelkurmay karargâhına gelen Dişli, o saatten sonra Sakarya’daki düğüne gitmek yerine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yanına gidip, darbenin başına geçmesini teklif edecekti. 15 Temmuz gecesini ise düğün salonunda değil, darbenin merkez üssü olan Akıncı Üssü’nde geçirecekti.

ORTAK TAKTİK UYGULADILAR

Akıncı davasında iki isim kritik ifade verdi. Biri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk diğeri ise Mehmet Dişli. İkisinin ortak özelliği darbe gecesi Akıncı Üssü’nün karakutusu olmalarıydı. Genelkurmay Başkanı Akar ile darbeciler arasındaki görüşmeleri yürüten isim olmalarıydı. İkisi de ortak bir taktik uygulayıp, Genelkurmay Başkanı Akar’ı hedef aldılar. Hedef almayı geçtim, Akar’ı darbenin içine çekmeye çalıştılar. Araya, “Bizi buradan kurtar” mesajını koymayı da ihmal etmeyerek. Buraya bir virgül atıp, düğün salonuna dönmek istiyorum.

Diğer komutanlar düğüne gitmeye teşvik edilirken, Mehmet Dişli öz yeğeninin düğününe gitmek yerine Ankara’da kalmayı tercih ediyor. Çünkü düğün o gece. Mehmet Dişli Ankara’da darbe yaparken, Dişli Ailesi’nin diğer fertleri yeğenlerinin düğününde eğlenmekle meşgul.

ŞABAN DİŞLİ İLE GÖRÜŞMEDİ

HTS kayıtlarına göre Mehmet Dişli, darbenin en sıcak anlarının yaşandığı Akıncı Üssü’nden düğün sahibi kardeşi Alaattin Dişli ile görüşmeyi ihmal etmiyor. Ama o sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve 16 Temmuz sabahı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte geldiği Çankaya Köşkü’nde buluştuğu ağabeyi Şaban Dişli ile görüşmüyor. Şaban Dişli’ye “O gece kardeşinizi aramış mıydınız” diye sormuştum. “Hem ben hem eşi aradı, çünkü hayatından endişe ediyorduk ama görüşemedik” demişti. Mehmet Dişli’ye de ifadesi sırasında ağabeyini arayıp aramadığı soruluyor. “Ağabeyimin telefonu benim yanımda yoktur. Kayıtlarımda da yoktur” diyor. Ağabeyini aramıyor ama Şaban Dişli’nin ekibinden Fatih Danacı ile 4 kez görüşüyor. Hem de ne zaman? 16 Temmuz sabahı Hulusi Akar’la birlikte helikopterle Çankaya Köşkü’ne doğru hareket ettikleri sıralarda.

Oysa ağabeyini aramayan, ağabeyinin de arayıp ulaşamadığını söylediği Mehmet Dişli’nin biri resmi diğeri özel iki telefonu o gece vızır vızır işlemiş. Darbenin düğmesine basılmadan hemen önce başlayan telefon trafiği, hep darbenin beyin takımıyla gerçekleşmiş. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Akın Öztürk, Orhan Yıkılkan, Doğan Öztürk, Ramazan Gözal, Levent Türkkan, Kubilay Selçuk gibi isimlerle çok sık görüşmeler gerçekleştirmiş. Darbe yapacak adam elbette ki darbecilerle görüşecek dediğinizi duyar gibiyim ama darbe yaptıklarını kabul etmiyorlar ki.

OĞLU FİRARİ

Ha bir de 1 dolar meselesi var. FETÖ’nün verdiği ileri sürülen ve üzerindeki seri numarası aynı zamanda darbenin şifresi olan 1 dolar.

Mehmet Dişli o paranın Bakü Büyükelçiliği’ne atanan oğlu Mehmet Beyazıt Dişli’nin yurtdışında aldığı maaştan artan para olduğunu söylüyor. Mehmet Dişli’nin oğlu şimdi ne yapıyor? FETÖ’den ihraç edilen Mehmet Beyazıt Dişli ise Bakü’den firar etmiş.

Mehmet Dişli’nin ifadesine inanacak olsanız, darbecilere karşı en büyük mücadeleyi o vermiş. Ama durum ortada. Mehmet Dişli aklımızla alay etmek yerine, gerçekleri açıklasa 15 Temmuz işte o zaman gerçek yüzüyle ortaya çıkar. Ama çok can yanar.