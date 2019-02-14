1 Nisan senaryolarında ne var?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan seçim kampanyasını Sivas’ta başlattı, şimdiye kadar 4 ilde meydan mitingleri düzenledi.
Ankara’nın Keçiören, Sincan ve Mamak ilçelerinde konuştu, İstanbul’da seçim koordinasyon toplantısında konuştu.Erdoğan bu arada Ürdün Kralı Abdullah’ı, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı konuk etti; Çin, Macaristan ve İran büyükelçilerini kabul etti. Trump’la telefonla konuştu, Putin’le Moskova’da görüştü. Bugün de Putin ve Ruhani ile görüşmek üzere Soçi’de...
Muhalefet liderlerini ise henüz meydanlarda göremedik. Bu süre zarfında Akşener iki grup toplantısında konuştu, Kılıçdaroğlu ise grup toplantılarına ilave olarak iki parti meclisi, üç MYK toplantısı yaptı. Hafta sonu aday tanıtım toplantısına katıldı.
Oysa tam tersi olması gerekiyor. Erdoğan’ın devlet işleriyle uğraştığı için Ankara’da kalması, muhalefetin ise karış karış memleketi dolaşması gerekirdi. Süleyman Demirel, “demir çarık, demir asa” Türkiye’yi dolaşır, henüz Özal sahalara çıkmadan tur bindirirdi. Söyleyince kızıyorlar ama boşuna “Bu ülkenin bir muhalefet sorunu var” denilmiyor. Biber fiyatları yükseliyor, gözler Erdoğan’a çevriliyor; biber fiyatları düşüyor, gözler yine Erdoğan’a çevriliyor. Millet çareyi Erdoğan’dan bekliyor. Muhalefetin daha iyi yapamayacağını gördüğü için AK Parti’yi tercih ediyor.
Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını 17 Şubat Pazar günü İzmir’den başlatacak. Aday tanıtım toplantısının ardından büyükşehir belediyesinin açılış programına katılarak Aziz Kocaoğlu’nun gönlünü alacak. Kocaoğlu, Tunç Soyer’in adaylığına itiraz etmişti. Ancak Soyer açıklandıktan sonra “Gün ayrışma değil, birleşme günüdür” diyerek saygın bir duruş sergiledi. Kılıçdaroğlu da bu jeste jestle karşılık verecek.
ORTAK MİTİNG YAPACAKLAR MI?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra ittifak yapılan yerlerin sayısının arttırılması için kollar sıvandı. MHP ile görüşmeleri yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, iki partinin 50 yerde ittifak yapabileceğini açıkladı. Bu arada Erdoğan, İstanbul ve Ankara seçimlerine özel bir önem veriyor. Ankara’da merkez ilçelerin tamamında miting yapacak. Ayrıca Erdoğan ile Bahçeli İstanbul, Ankara ve Adana’da ortak miting yapacaklar. Yeni bir gelişme olmazsa, millet ittifakının liderleri Kılıçdaroğlu ile Akşener, ortak miting yapmayacaklar.
Bu seçimlerde iki gösterge önemli olacak.
1- Yüzde 20 seviyesindeki kararsızların durumu.
2- Partilerin oylarının ittifak adaylarına hangi oranda yansıyacağı.
Erdoğan bunu gördüğü için, AK Parti’nin propaganda yöntemini değiştirdi. AK Parti propagandası olmaktan çıkarıp, cumhur ittifakının kampanyasına dönüştürdü. AK Parti broşürlerinin MHP’nin seçim merkezlerinde yer alabilecek şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Seçime ittifakla girilen yerlerde adayların Erdoğan’ın posterleriyle birlikte Bahçeli’nin fotoğrafını da kullanması kararlaştırıldı. Burada maksat MHP seçmeninin oylarını AK Parti’ye, AK Parti seçmeninin oylarını MHP’li adaya yönlendirmek. Erdoğan ile Bahçeli’nin ortak mitingi bu anlamda önemli olacak. Gerçi 16 Nisan referandumundan bu yana “hayır bileşenleri” olarak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP seçmeni arasında bir geçişkenlik söz konusu. Ama önemli olan CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninin yüzde kaçının ittifak adayına oy verebileceği...
1 NİSAN’IN AYAK SESLERİ
Henüz seçim kampanyası başlamadan gözler şimdiden 1 Nisan’a çevrildi. Seçim gecesi CHP’de olağanüstü kurultay kampanyası başlayacak. Ama asıl gözler İYİ Parti’nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklediğini bulamayan İYİ Parti için yerel seçimler kader seçimi olacak. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan, “beka seçimi” diyor ya, asıl İYİ Parti’nin geleceği açısından 31 Mart bir beka seçimi olacak. Eğer seçimlerde bir hezimet yaşarsa, İYİ Parti dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Henüz seçim sonuçları ortaya çıkmadan Ankara’da 1 Nisan senaryoları konuşulmaya başlandı. Bu milletvekili seçimi değil ama, 1 Nisan’dan sonra Meclis’te milletvekili dağılımının değişeceği konuşuluyor.
1 Nisan senaryolarında ne var?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan seçim kampanyasını Sivas’ta başlattı, şimdiye kadar 4 ilde meydan mitingleri düzenledi.
Ankara’nın Keçiören, Sincan ve Mamak ilçelerinde konuştu, İstanbul’da seçim koordinasyon toplantısında konuştu.Erdoğan bu arada Ürdün Kralı Abdullah’ı, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı konuk etti; Çin, Macaristan ve İran büyükelçilerini kabul etti. Trump’la telefonla konuştu, Putin’le Moskova’da görüştü. Bugün de Putin ve Ruhani ile görüşmek üzere Soçi’de...
Muhalefet liderlerini ise henüz meydanlarda göremedik. Bu süre zarfında Akşener iki grup toplantısında konuştu, Kılıçdaroğlu ise grup toplantılarına ilave olarak iki parti meclisi, üç MYK toplantısı yaptı. Hafta sonu aday tanıtım toplantısına katıldı.
Oysa tam tersi olması gerekiyor. Erdoğan’ın devlet işleriyle uğraştığı için Ankara’da kalması, muhalefetin ise karış karış memleketi dolaşması gerekirdi. Süleyman Demirel, “demir çarık, demir asa” Türkiye’yi dolaşır, henüz Özal sahalara çıkmadan tur bindirirdi. Söyleyince kızıyorlar ama boşuna “Bu ülkenin bir muhalefet sorunu var” denilmiyor. Biber fiyatları yükseliyor, gözler Erdoğan’a çevriliyor; biber fiyatları düşüyor, gözler yine Erdoğan’a çevriliyor. Millet çareyi Erdoğan’dan bekliyor. Muhalefetin daha iyi yapamayacağını gördüğü için AK Parti’yi tercih ediyor.
Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını 17 Şubat Pazar günü İzmir’den başlatacak. Aday tanıtım toplantısının ardından büyükşehir belediyesinin açılış programına katılarak Aziz Kocaoğlu’nun gönlünü alacak. Kocaoğlu, Tunç Soyer’in adaylığına itiraz etmişti. Ancak Soyer açıklandıktan sonra “Gün ayrışma değil, birleşme günüdür” diyerek saygın bir duruş sergiledi. Kılıçdaroğlu da bu jeste jestle karşılık verecek.
ORTAK MİTİNG YAPACAKLAR MI?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra ittifak yapılan yerlerin sayısının arttırılması için kollar sıvandı. MHP ile görüşmeleri yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, iki partinin 50 yerde ittifak yapabileceğini açıkladı. Bu arada Erdoğan, İstanbul ve Ankara seçimlerine özel bir önem veriyor. Ankara’da merkez ilçelerin tamamında miting yapacak. Ayrıca Erdoğan ile Bahçeli İstanbul, Ankara ve Adana’da ortak miting yapacaklar. Yeni bir gelişme olmazsa, millet ittifakının liderleri Kılıçdaroğlu ile Akşener, ortak miting yapmayacaklar.
Bu seçimlerde iki gösterge önemli olacak.
1- Yüzde 20 seviyesindeki kararsızların durumu.
2- Partilerin oylarının ittifak adaylarına hangi oranda yansıyacağı.
Erdoğan bunu gördüğü için, AK Parti’nin propaganda yöntemini değiştirdi. AK Parti propagandası olmaktan çıkarıp, cumhur ittifakının kampanyasına dönüştürdü. AK Parti broşürlerinin MHP’nin seçim merkezlerinde yer alabilecek şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Seçime ittifakla girilen yerlerde adayların Erdoğan’ın posterleriyle birlikte Bahçeli’nin fotoğrafını da kullanması kararlaştırıldı. Burada maksat MHP seçmeninin oylarını AK Parti’ye, AK Parti seçmeninin oylarını MHP’li adaya yönlendirmek. Erdoğan ile Bahçeli’nin ortak mitingi bu anlamda önemli olacak. Gerçi 16 Nisan referandumundan bu yana “hayır bileşenleri” olarak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP seçmeni arasında bir geçişkenlik söz konusu. Ama önemli olan CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninin yüzde kaçının ittifak adayına oy verebileceği...
1 NİSAN’IN AYAK SESLERİ
Henüz seçim kampanyası başlamadan gözler şimdiden 1 Nisan’a çevrildi. Seçim gecesi CHP’de olağanüstü kurultay kampanyası başlayacak. Ama asıl gözler İYİ Parti’nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklediğini bulamayan İYİ Parti için yerel seçimler kader seçimi olacak. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan, “beka seçimi” diyor ya, asıl İYİ Parti’nin geleceği açısından 31 Mart bir beka seçimi olacak. Eğer seçimlerde bir hezimet yaşarsa, İYİ Parti dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Henüz seçim sonuçları ortaya çıkmadan Ankara’da 1 Nisan senaryoları konuşulmaya başlandı. Bu milletvekili seçimi değil ama, 1 Nisan’dan sonra Meclis’te milletvekili dağılımının değişeceği konuşuluyor.