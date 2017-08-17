Yazarlar Seferihisar’da buluşacak

Daha önce senaryo ve kısa film atölyeleri gerçekleştirilen Seferihisar Teos Ormancı Tatil Köyü, “Yazarlar Sırlarını Paylaşıyor” temalı yazı kampı ile edebiyat severlere kapılarını açıyor. Kampta Yekta Kopan, İnci Aral, Enver Aysever, Müge İplikçi, Mario Levi, Işıl Özgentürk, Onur Behramoğlu, Gülşah Elikbank ve Onur Caymaz ile birlikte yapılacak atölyelere katılabilecek edebiyatseverler, Işıl Özgentürk yönetiminde kendi öykülerini de kaleme alabilecek. 1 Ekim’de başlayacak kamp için son başvuru tarihi 15 Eylül olup, katılım 30 kişi ile sınırlı olacak.