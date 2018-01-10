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    Yazar Yılmaz Onay hayatını kaybetti

    Yaşar ANTER/DHA
    10.01.2018 - 22:35 | Son Güncelleme:

    TÜRK edebiyatı ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen ve yazar Yılmaz Onay (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde önceki gece solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

    Onay 12 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir çocuk babası Onay'ın ölümü, yakınları ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Onay'ın cenazesinin, vasiyeti üzerine dini tören yapılmadan 13 Ocak'ta oğlu Gökhan Onay, eşi Yurdanur Onay, sanatçı dostları ve Bodrumluların katılımıyla Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

    Haluk Ortaç, 42 yıllık arkadaşı Yılmaz Onay'ın Türkiye'de işçi sınıfına sanatı sevdiren, işçinin mücadelesine sanatın ruhunu taşıyan kişi olduğunu belirtip çalışmalarına son nefesine kadar devam ettiğini söyledi. Ortaç, "Eğer bugün işçi sınıfında sanat ve sanatın izleri varsa onun sayesindedir. Türkiye'de 1978 yılında İşçi Kültür Derneği ile birlikte İşçi Sanat Tiyatrosu'nu kurmuştu. Onun Türk edebiyatında ve işçi sınıfında bıraktığı izler asla silinmez" dedi.

    ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜ VARDI
    Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk sahne deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi topluluklarda kazandı. Onay, bir dönem Ankara Deneme Sahnesi'nde çalışıp ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Yılmaz Onay, ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne'nin kurulmasında yer alan Onay, sahneleme çalışmalarını yurtdışında Hollanda ve Almanya'da da sürdürdü. Yılmaz Onay, 12 Eylül'de sıkıyönetim mahkemeleri tarafından yargılandı, gözaltına alındı. Bu dönemin ardından bir süre serbest çalışmayı tercih eden Onay, yönetmen, yazar ve çevirmen olarak sanat hayatına devam etti. Birçok ödülü olan Yılmaz Onay, 'Yazılar Filmatik' ve 'Oyun Değil' kitaplarını kaleme aldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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