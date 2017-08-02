MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yazar Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı

    Yazar Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 17:15Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 22:03

    İZMİR'de yaşayan çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı.

    İzgü'nün tedavisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye servisinde devam ediyor. İzmir'de yaşayan 3 çocuk babası genç ve çocuk kitapları yazarı 84 yaşındaki Muzaffer İzgü, geçen hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasatanesi Dahiliye servisine başvurdu.

    Burada tetkik ve tahlilleri yapılan İzgü 01 Ağustos 2017 Salı günü hastaneye yatırıldı. Doktorların, İzgü'yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü bildirildi. Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarındandır. 107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazmıştır.

     "TÜM ÇOCUKLARI GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

    " İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi'nde tedavisi süren yazarı Muzaffer İzgü, DHA'ya yaptığı açıklamada,  "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" dedi.

    Ekim ayında 84 yaşına girecek olan İzgü'ye hastanede gelini Muhterem İzgü refakat ediyor.

    Etiketler: Muzaffer İzgü , muzaffer izgü kimdir , yazar hastaneye

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri