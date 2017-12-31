Yazamıyordu ama intihar mektubu bulundu... Soruşturmanın seyrini değiştiren detay

Esenyurt polisi 2 Aralık 2016 gece saat 02.30 sıralarında bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.

Emniyet güçleri 2 ve 7 yaşlarında iki çocuk annesi Netice Taşdelen’in cansız bedenini eşi Abdulhakim Taşdelen ile birlikte oturduğu aile apartmanının arka tarafında buldu. İddiaya göre Netice Taşdelen, 5’inci kattaki evin balkonundan düşmüştü. Evde yapılan incelemede ise banyoda, mutfakta, bir battaniyede, balkonun korkuluklarında kan izleri ve olayda kullanıldığı iddia edilen bir bıçak ile intihar mektubu bulundu.



Netice Taşdelen’in ilk muayenesinde batın bölgesinde 11, boyun bölgesinde 17 ve sağ bileğinde bir kesici alet yarası tespit edildi. Otopsi raporunda Netice Taşdelen’in ölümüne hem vücudundaki kesiklerin, hem de düşmenin neden olduğu kaydedildi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 7 yaşındaki çocuğun ifadesinde, olay gecesi uyandığında herkesin bir yerleri temizlediğini ve yatmadan önce annesi ve babasının tartıştığını söyledi.



EŞİMİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE BAYILDIM



Şüpheli Abdulhakim Taşdelen ifadesinde karısıyla aralarında bir sorun olmadığını söyleyerek, “Saat 00:00 sıralarında uyudum. Daha sonra çocuğun ağlama sesine uyandım. Eşimi göremeyince evde aramaya başladım. Banyoda kan ve bıçak, mutfakta ise kanlı bir battaniye vardı sonra çocuğu da alarak 3’üncü katta oturan annemin evine giderek durumu anlattım. Sonra apartmandaki kardeşlerim ve eşleriyle Netice’yi aramaya başladık. 4’üncü katta oturan kardeşim Abdurrahim’in eşi Netice’yi balkondan atladığını söyledi. Boş olan giriş kattaki dairenin anahtarını alıp binanın arka kısmına çıktık. Burada eşimin kanlar içinde yerde yattığını görünce bayıldım” dedi.



SAVCI HEPSİNE CEZA İSTEDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Netice Taşdelen’in okuryazar olmaması nedeniyle intihar mektubunun ona ait olup olmadığı tespit edilemedi. İddianamede Netice’nin şüpheli eşi Abdulhakim tarafından banyoda bıçaklandığı sonra diğer şüphelilerle birlikte yaralı halde battaniye ile mutfak balkonuna taşınıp aşağı atıldığı, polisler gelene kadar suç delillerinin yok edildiği belirtildi.



Netice Taşdelen’in ölümünde bir numaralı şüpheli olan eşi Abdulhakim Taşdelen çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdulhakim Taşdelen’e “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan sanığın 5 erkek kardeşi hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar, ‘kasten öldürme’ suçuna katılmaktan ise müebbet hapis cezası istenerek dava açıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR