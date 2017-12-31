Yazamıyordu ama intihar mektubu bırakmıştı: Savcı cinayet dedi

ESENYURT polisi, 2 Aralık 2016’da saat 02.30 sıralarında bir ‘kadının intihar ettiği’ ihbarı üzerine olay yerine gitti. İki ve yedi yaşlarında iki çocuk annesi olan 31 yaşındaki Netice Taşdelen’in cesedi oturduğu apartmanın arka tarafında bulundu. İddiaya göre Netice Taşdelen, beşinci kattaki evin balkonundan düşmüştü. Evde yapılan incelemede banyoda, mutfakta, bir battaniyede ve balkonun korkuluklarında kan izleri ile bir bıçak, bir de intihar mektubu bulundu.

GÖRÜNCE BAYILDIM

Netice Taşdelen’in ilk muayenesinde batın bölgesinde 11, boyun bölgesinde 17 ve sağ bileğinde bir kesici alet yarası tespit edildi. Otopsi raporunda ölüm nedeni olarak hem vücudundaki kesikler, hem de yüksekten düşmesi gösterildi.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 7 yaşındaki Y., olay gecesi uyandığında herkesin bir yerleri temizlediğini ve yatmadan önce annesi ve babasının tartıştığını söyledi.

KARDEŞLERE DE DAVA

Şüpheli Abdulhakim Taşdelen ise ifadesinde karısıyla aralarında bir sorun olmadığını öne sürdü ve şöyle dedi:

“Saat 00.00 sıralarında uyudum. Y.’nin ağlama sesine uyandım. Eşimi göremeyince evde aramaya başladım. Banyoda kan ve bıçak, mutfakta kanlı bir battaniye vardı sonra çocuğu da alarak üçüncü katta oturan annemin evine giderek durumu anlattım. Apartmandaki kardeşlerim ve eşleriyle Netice’yi aramaya başladık. Dördüncü katta oturan kardeşim Abdurrahim’in eşi, Netice’nin balkondan atladığını söyledi. Boş olan giriş kattaki dairenin anahtarını alıp binanın arka kısmına çıktık. Eşimin kanlar içinde yattığını görünce bayıldım.”

Bakırköy Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Netice’nin şüpheli eşi Abdulhakim Taşdelen tarafından banyoda bıçaklandığı ve diğer şüphelilerle birlikte yaralı halde battaniye ile mutfak balkonuna taşınıp aşağı atıldığı, polisler gelene kadar delillerin yok edildiği belirtildi. Cinayette bir numaralı şüpheli olan Abdulhakim Taşdelen tutuklandı ve ‘eşini kasten öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanığın 5 erkek kardeşi hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek’ten 5 yıla kadar, ‘kasten öldürme’ suçuna katılmaktan ise müebbet hapis cezası istedi. İddianamede ayrıca, Netice Taşdelen’in okuryazar olmaması nedeniyle intihar mektubunun ona ait olup olmadığının tespit edilemediği de belirtildi.