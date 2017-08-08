Yaza özel kilo aldırmadan doyuran düşük karbonhidratlı 3 akşam yemeği

BLT SALATA
Malzemeler:
Küp küp doğranmış 1 bardak ekmek, 2 çay kaşığı sızma zeytinyağı, 4 orta boy domates, 3 yemek kaşığı az yağlı mayonez, 2 çorba kaşığı kıyılmış şalgam veya soğan yeşillikleri, 2 çay kaşığı damıtılmış beyaz sirke, çeyrek çay kaşığı sarımsak tozu, taze kıyılmış biber, marul, 3 dilim pişmiş ve ufalanmış pastırma
Hazırlanışı:
Fırını 180 derece ısıtın. Ekmeği yağla çırpıp fırına atın ve altın rengini alana kadar 15-20 dakika pişirin. 1 domatesi yarıya kesin ve içini rendeleyip kabuğunu atın. Büyük bir çanağa alıp içine mayonez, sirke, sarımsak tozu ve biber ekleyin ve karıştırın. Kalan 3 domatesi kesin. Domatesleri, marulu ve kızarmış ekmekleri koyup karıştırın ve üzerine pastırmayı serpin.
MEKSİKA BİBER DOLMASI
Malzemeler:
4 bütün biber, 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 hindi göğüs, 2 çorba kaşığı taco baharatı, 10-15 siyah zeytin, yarım su bardağı Meksika peynir karışımı, yarım fincan salsa fresca
Hazırlanışı:
Fırın tepsisine folyo yerleştirin ve yapışmayı önlemek için pişirme spreyi sıkın. Biberleri dizin ve üzerine hindistancevizi yağı ve tuz serpin. Biberler hafifçe yumuşayana ve kenarları kahverengileşinceye kadar pişirin. Fırından çıkarın ve bir kenarda beklemeye alın.
Fırını 350 derecede ısıtın ve rafı orta kata alın. Diğer yanda orta büyüklükte bir tavayı ısıtın ve hindileri pembeleşinceye kadar pişirin. Pişirirken iyice didikleyin. Üzerine zeytinyağı, taco baharatı dökün. Daha sonra fırından çıkardığınız biberlerin içine doldurun ve üzerine zeytin ve peyniri koyup iyice içine doğru bastırın. Biberleri tekrar bu şekilde fırına koyup bir 15 dakika daha peynirler eriyene kadar pişirin. Fırından çıkarıp salsa sos ile servis edin.
HİNDİLİ PESTOLU SALATALIKLAR
Malzemeler:
3 orta boy salatalık, çeyrek bardak fesleğen pesto sos, şerit halinde kesilmiş 6 dilim peynir, 170 gram tütsülenmiş ve kıyılmış hindi göğsü, 1 ince kıyılmış biber, yarım fincan kıyılmış ıspanak, tuz ve biber
Hazırlanışı:
Salatalıkları uzunlamasına dilimleyin. Salatalık dilimlerini mutfak kâğıdına yerleştirin ve bir kağıt havluyla kurutun.
Her salatalık üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı pesto yayın, sonra her bir salatalığa peynir, hindi, biber ve ıspanak dağıtın. Biraz tuz ve karabiber serpin. Hafifçe yuvarlayın. Ekstra pesto veya sos ile servis yapın. Yaklaşık 18 rulo elde edersiniz.
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