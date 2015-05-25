Yaza Özel 1 Kilo Dondurma Kahve Dünyası'nda, İndirimler Yakala.co'da!

Dilediğin Şubede, Dilediğin Çeşit, Özel Korumalı Poşetinde Tam 1 Kilo Kahve Dünyası Dondurması. Üstelik yakala.co özel indirimiyle…



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Kahve Dünyası’nın Dondurma Çeşitlerinin Hepsi Doğal, Günlük ve Taptaze…

Kahve Dünyası dondurmasının tadına henüz bakmadıysan, emin ol çok şey kaçırdın demektir!



Kahve Dünyası’nın doğal dondurması, en seçkin ve kaliteli malzemelerden hiçbir yapay katkı maddesi ve gıda boyası kullanılmadan, Kahve Dünyası Üretim Tesisleri’nde günlük olarak taze taze üretiliyor, bu lezzet, tüm Türkiye’yi baştanbaşa sarıyor!



Şimdi yaza özel fırsatla dilediğin çeşit tam 1 kg. dondurma süper bir indirimle Kahve Dünyası şubelerinde seni bekliyor.

Üstelik istediğin yere götürüp sevdiklerinle paylaşabilmen için özel soğuk korumalı poşetlerle paketleniyor!



Ramazan Ayında da Sofralar Kahve Dünyası Dondurmalarıyla Tatlanacak!

yakala.co’ya özel bu indirim Ramazan ayında da geçerli! Ramazan’ın yaz mevsimine denk gelmesiyle ağır hamur işi tatlıların yerine uzmanlar da dondurma öneriyor. Birlikte oturulan bereketli iftar sofralarında en güzel yemekler yenecek, ardından ağızlar Kahve Dünyası dondurmalarıyla tatlanacak.



“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası’nın enfes dondurmalarını tatmak, sevdiklerinle paylaşmak ve indirimli almak için şimdi tıkla.

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