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Yaza Formda Girin!

25.05.2010 - 10:35 | Son GÃ¼ncelleme:

Yaz Mevsimi YaklaÅŸÄ±rken Kilo Problemi YaÅŸayanlar Size GÃ¼zel Bir Haberimiz Var.

Yaz mevsimi yaklaÅŸÄ±rken kilo problemi yaÅŸayanlar hÄ±zla forma girebilmek iÃ§in farklÄ± yÃ¶ntemler arayanlar,ÂDiyet ve egzersiz ile birlikte alÄ±nan 7 oxo DHEA (7 KETO)Â  3 kat daha fazla kilo vemenize yardÄ±mcÄ± oluyor.
7 KETO, termojenik enzimleri harekete geÃ§irerek yaÄŸ yakÄ±mÄ± artÄ±ÅŸÄ±na veÂ  metabolizmanÄ±n yeniden hÄ±zlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸu klinik Ã§alÄ±ÅŸmalarla ortaya koyulmuÅŸtur.
Bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ yeni bir zayÄ±flamaya destek yÃ¶ntemi olanÂ  7 KETO kullanÄ±mÄ± ile verilen kilolarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n da yaÄŸ depolarÄ±ndan olduÄŸu gÃ¶sterilmiÅŸtir.

EczacÄ±baÅŸÄ± Ä°laÃ§ Pazarlama gÃ¼vencesi ile ithal edilen Summer 7 KETO Ã¼rÃ¼nÃ¼ hakkÄ±nda daha fazla bilgi almak iÃ§in lÃ¼tfen tÄ±klayÄ±n.Â Â

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