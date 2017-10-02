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Yaz tatili sonrasÄ± Ã§ocuÄŸunuzu okula motive etmenin 5 yolu

Ã‡ocuklar yaz tatilini iple Ã§ekerler ve yaz tatilindeyken hiÃ§ bitmesini istemezler. Fakat her gÃ¼zel ÅŸeyin sonu olduÄŸu yaz tatilinin de bir sonu vardÄ±r. Yaz tatili Ã§ocuklarÄ±n sahip olduÄŸu o gÃ¼zel ÅŸeylerden sadece bir tanesidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaz tatili boyunca Ã§ocukluklarÄ±nÄ± doyasÄ±ya yaÅŸarlar. Fakat eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin Ã¶nemini de kabul etmek gerekir. OlaÄŸan olarak Ã§ocuklar yaz tatili sonrasÄ±nda okula olan motivasyonlarÄ±nÄ± kaybederler. Fakat bu motivasyonu arttÄ±rmak oldukÃ§a kolaydÄ±r. Ä°ÅŸte yaz tatili sonrasÄ±nda Ã§ocuÄŸunuzu okula motive etmenin yollarÄ±.

Kaynak: DoÄŸan Burda
02.10.2017 - 10:30

Aktif bir iletiÅŸim saÄŸlayÄ±n

Ã‡ocuklarÄ±n dÃ¼nyasÄ± gÃ¼zeldir. Ã‡ocuklar okul Ã§aÄŸlarÄ±nda da meraklÄ±dÄ±rlar ve aktif iletiÅŸim kurmak isterler. OnlarÄ±n bu hevesini boÅŸa Ã§Ä±karmamak gerekmektedir. Bu yÃ¼zden okulda gÃ¼nÃ¼nÃ¼n nasÄ±l geÃ§tiÄŸini ve neler Ã¶ÄŸrendiklerini ona sorun. Sizin heyecanÄ±nÄ±z onu da bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de heyecanlandÄ±racaktÄ±r. Aktif iletiÅŸim sevilenleri paylaÅŸtÄ±kÃ§a Ã§oÄŸaltacak, mutsuz olduklarÄ±nÄ± ise azaltacaktÄ±r.

Â Yaz tatili sonrasÄ± Ã§ocuÄŸunuzu okula motive etmenin 5 yolu

Okul sÄ±kÄ±cÄ± bir yer deÄŸildirÂ

Ã‡ocuÄŸunuza okulun sÄ±kÄ±cÄ± ve gitmek zorunda olduÄŸu bir yer olarak hissettirmemeniz gerekir. Okul iÃ§erisinde tÃ¼rlÃ¼ aktivitelere katÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu okulun herhangi bir kulÃ¼bÃ¼ olabilir veya bir spor etkinliÄŸi de olabilir. Tabii ki bunu yaparken Ã§ocuÄŸunuzun sevebileceÄŸi, yeteneÄŸinin olduÄŸu ve uyum saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir aktivite olmalÄ±dÄ±r.Â 

Â Yaz tatili sonrasÄ± Ã§ocuÄŸunuzu okula motive etmenin 5 yolu

Neden okula gittiÄŸi hakkÄ±nda detaylÄ± bir ÅŸekilde iletiÅŸim kurun

BirÃ§ok Ã§ocuk okula neden gittiÄŸini bilir fakat bunu tam anlamÄ±yla anlamlandÄ±ramaz. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce yaz aylarÄ±ndan sonra gelen okul zamanlarÄ±nda daha da artacaktÄ±r. Bu yÃ¼zden mutlaka Ã§ocuÄŸunuzun neden okula gittiÄŸini ona saÄŸlÄ±klÄ± bir iletiÅŸim yoluyla anlatmanÄ±z gerekmektedir. Okulun geleceÄŸini nasÄ±l etkileyeceÄŸi, ÅŸimdi meydana getirdiÄŸi saÄŸlam temellerin ileri de ona nasÄ±l fayda saÄŸlayacaÄŸÄ± gibi durumlar incelikle anlatÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu hem okula bilinÃ§li ve motive olmuÅŸ bir ÅŸekilde gitmesini saÄŸlarken hem de bu zamanlarÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde geÃ§irecektir.

Yaz tatili sonrasÄ± Ã§ocuÄŸunuzu okula motive etmenin 5 yolu

Onu tebrik edin

Â YukarÄ±da saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eylemlerin yanÄ± sÄ±ra, Ã§ocuÄŸunuzun en bÃ¼yÃ¼k motivasyon kaynaÄŸÄ± sizsinizdir. Ve buna ek olarak aÄŸzÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kan birkaÃ§ kelimedir. Bu yÃ¼zden Ã§ocuÄŸunuzla okulda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyler hakkÄ±nda aktif iletiÅŸim kurduktan sonra, anlattÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylere tebrikle dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±n. Ã‡ocuÄŸunuzun kendisiyle gurur duyduÄŸunuzu bilmesi muhteÅŸem bir motivasyon kaynaÄŸÄ±dÄ±r. BaÅŸardÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼zerine koyarak devam eder, kÃ¶tÃ¼ olan her ÅŸeyi bir kenara bÄ±rakÄ±r.

Yaz tatili sonrasÄ± Ã§ocuÄŸunuzu okula motive etmenin 5 yolu

Belli bir amacÄ±nÄ±z ve programÄ±nÄ±z olsun

Ã‡ocuklar koyulan hedefleri baÅŸarmayÄ± severler. Bu yÃ¼zden verilen Ã¶devleri, okula gitmeyi belirli hedeflere baÄŸlayabilirsiniz. Bir Ã¶dÃ¼l Ã§ocuÄŸu yaratmamalÄ±sÄ±nÄ±z fakat yine de onu motive edebilecek uÄŸraÅŸlar ile ilgilenmesine izin verebilirsiniz. Bu Ã§ocuÄŸunuzun motivasyonunu Ã¶nemli derecede arttÄ±racaktÄ±r.

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Etiketler: Motivasyon , Yaz tatili , Hayat
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