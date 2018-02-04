Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu yeni dönemde on binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yaz tatili için sorgulamalarına şimdiden başlayan öğrenciler, ikinci dönemin biteceği günü iple çekmeye başladı. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman kapanacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı konu hakkında bazı detaylar

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman doktoru da olan Fidan, öğrencilerin yarıyıl tatilinde uyku düzenlerinin değiştiğini belirtti.

Okulların 5 Şubat Pazartesi günü açılacağını, ailelerle öğrencilerin yeniden bir telaş maratonuna başlayacağını hatırlatan Fidan, şunları söyledi:

"Çocukların sömestr tatilinde edindiği geç kalkma alışkanlığını okullar başlamadan önce tekrar düzene sokmak başarıyı etkileyen sağlıklı uyku için son derece önemli. Geç yatıp, erken kalkmayla kısalan uyku süresi çocuklarda olumsuz etki yaratıyor. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şart. Bu düzeni sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekiyor. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak, loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir."

Vural Fidan, uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konuları içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden de çocukların uzak tutulması gerektiğini belirtti.