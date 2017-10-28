Yaz saatine devam edilecek

Kararda, 28 Ekim 2018’den itibaren saatlerin bir saat geri alınacağının belirtilmesi, “Gelecek yıl kış saatine geri dönülecek” yorumlarına neden oldu. Ancak bakanlık yetkilileri, Danıştay’ın geçtiğimiz günlerde yaz saati uygulamasını durdurduğu, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmemesini de karara gerekçe olarak gösterdiğine dikkat çektiler. Yetkililer, “Kanun değişikliği yetişmediği için bitiş tarihini belirtmek gerekiyordu” bilgisini verdiler. Türkiye’de yaz saatine devam edilirken, Avrupa’da ise, yaz saati uygulaması dün gece sona erdi. Gece 03.00’te saatler bir saat geri alındı. Bu nedenle elektronik cihazlarda otomatik saat ayarlaması söz konusuysa, Türkiye’deki kullanıcıların saatlerini düzeltmesi gerekecek.