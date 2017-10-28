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Yaz saatine devam edilecek

ANKARA
28.10.2017 - 21:40 | Son Güncelleme:

YAZ saati uygulaması, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl daha uzatıldı. 7 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, “bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulaması” bu yıl da devam ettirilecek.

Kararda, 28 Ekim 2018’den itibaren saatlerin bir saat geri alınacağının belirtilmesi, “Gelecek yıl kış saatine geri dönülecek” yorumlarına neden oldu. Ancak bakanlık yetkilileri, Danıştay’ın geçtiğimiz günlerde yaz saati uygulamasını durdurduğu, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmemesini de karara gerekçe olarak gösterdiğine dikkat çektiler. Yetkililer, “Kanun değişikliği yetişmediği için bitiş tarihini belirtmek gerekiyordu” bilgisini verdiler. Türkiye’de yaz saatine devam edilirken, Avrupa’da ise, yaz saati uygulaması dün gece sona erdi. Gece 03.00’te saatler bir saat geri alındı. Bu nedenle elektronik cihazlarda otomatik saat ayarlaması söz konusuysa, Türkiye’deki kullanıcıların saatlerini düzeltmesi gerekecek.

Etiketler: Resmi Gazete , gazetehaberleri
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