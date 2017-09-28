Yaz saatine aynen devam

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili önceki günkü iptal kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını belirterek, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Orada bir problem yok" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreni’nde konuşan Albayrak, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını aktaran Albayrak, “Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok” bilgisini verdi.

540 MİLYONLUK TASARRUF

Albayrak, verimlilik hususunda yaz saati uygulamasının Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptığını kaydederek, “Rakamsal olarak raporlar yeni geldi. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptırarak baktığımızda geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık tasarrufla çok ciddi pozitif etki ortaya koymuştur. Bu süreç devam edecektir” ifadelerini kullandı. Albayrak, şöyle konuştu: “Doğalgaz konusunda kesintileri bitirecek adımlar atıyoruz. Geçen ekim ayındaki yüzde 10 indirimle AB ülkeleri arasında haneye en ucuz doğalgaz temin eden birinci ülke, sanayide ise ikinci ülke olduk. 2016 sonunda ise Türkiye, AB ülkeleri arasında sanayiye en uygun maliyetli elektrik veren dördüncü ülke oldu. Hedefimiz ise birincilik. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı da hazırlıyoruz. 2018 başında bu eylem planını anons edeceğiz. 2018 yılını verimlilik yılı ilan ettik. Çalışma yapan herkesin destekçisi olacağız.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da yerli kaynakların kullanımının artırılması konusunda büyük çaba içerisinde olduklarını dile getirerek “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği ile ihalelerdeki yerli üretim şartı, sanayimize ve istihdama katkı yapacak” dedi.

13 FİRMAYA VERİMLİLİK ÖDÜLÜ

Enerji Verimliliği Ödülleri’nde büyük işletmeler kategorisinde birinciliğe “Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu” projesiyle Besler Gıda layık görüldü. Besler Gıda ve Kimya’nın birinci olduğu proje ile enerjide toplam tasarruf oranı yüzde 10.66 olurken, yıllık kazanç 2.300.000 TL ve yıllık karbon azalımı miktarı ise 5.317 ton/yıl olarak gerçekleşti. Törende ikinciliği “Güneş Enerjisinin Üretim Proseslerinde Doğrudan Kullanımı-SolarDRY” projesi ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, üçüncülüğü LNG ile Çalışan Sistemin LFG Çöp Gazı Yakıt Beslemeli Kazan Sistemine Çevrimi” projesiyle İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret aldı. Törende beş kategoride toplam 13 firmaya ödül dağıtıldı.