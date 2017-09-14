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Yaz saatinde gözler Enerji Bakanlığı'nda

Hürriyet Haber
14.09.2017 - 22:23 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 22:23

BAKANLAR Kurulu’nun 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesinin ardından geçen yıl özellikle kasım, aralık ve ocak aylarında öğrencilerin karanlıkta okula gitmesi kamuoyunda tartışma yarattı.

Milli Eğitim Bakanlığı servis saatlerine ilişkin uyarıda bulundu. Ancak derslerin 8’de başlaması da soruna çözüm getirecek gibi görünmüyor.

Yaz saati uygulamasının devam edip etmeyeceği tartışmasında gözler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın, yaz saati uygulaması ile ne kadar tasarruf sağlandığına ilişkin bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise uygulama ile tasarruf sağlanmadığını savunuyor. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, uygulamayla tasarruf değil israfın ortaya çıktığını belirterek, uygulamadan biran önce vazgeçilmesini istedi.

Etiketler: yaz saati uygulaması , enerji bakanlığı , gazetehaberleri
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