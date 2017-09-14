Yaz saatinde gözler Enerji Bakanlığı'nda

Milli Eğitim Bakanlığı servis saatlerine ilişkin uyarıda bulundu. Ancak derslerin 8’de başlaması da soruna çözüm getirecek gibi görünmüyor.



Yaz saati uygulamasının devam edip etmeyeceği tartışmasında gözler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın, yaz saati uygulaması ile ne kadar tasarruf sağlandığına ilişkin bir çalışma yaptığı belirtiliyor.



Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise uygulama ile tasarruf sağlanmadığını savunuyor. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, uygulamayla tasarruf değil israfın ortaya çıktığını belirterek, uygulamadan biran önce vazgeçilmesini istedi.