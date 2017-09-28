Yaz saati uygulaması nedir? Ne zaman yapılacak?

Geçmişi birkaç asır öncesine dayanan yaz ve kış saati uygulaması fikri, Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Franklin’e aittir. Benjamin, pek çok konunun yanı sıra elektrikle de uğraşmış ve çeşitli icatlarıyla tanınmıştır. Yaz ve kış saati uygulaması da onun bu parlak fikirlerinden biridir.

Yazın saatlerin bir saat ileri, kışın ise saatlerin bir saat geri alınmasının tek nedeni gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir. Milyonlarca kişinin 1 saatliğine de olsa elektriği kullanmaması çok büyük tasarruf sağlar. Bu yüzden her yıl düzenli olarak bahar başlangıcında yaz saat uygulamasına, sonbaharda ise kış saat uygulamasına geçilir.



Yaz ve kış saati uygulaması fikrinin farklı sahipleri olduğu öne sürülsede bilinen en sağlam bilgi Benjamin Franklin’nin düşüncesini bir gazetede dile getirdiğidir. Benjamin’in bu fikrinden sonra 1910 yılında yasalaşan yaz ve kış saati uygulaması, 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

SAATLERİ NEDEN GERİ ALIYORDUK



Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması ’gece zamanını da gündüze katmaktır’ ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00’de değil de 23:00’de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur.

1 SAAT GERİ ALMA



Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.



YAZ SAATİ BU YIL UYGULANACAK MI?



DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan, geçen yıl yürürlüğe giren ve büyük tartışma yaratan sürekli yaz saati uygulamasına fren gelirken, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptığı açıklamada, "Yaz saati düzenlemesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak" dedi.



Durum henüz netleşmiş değil.



YAZ SAATİ UYGULAMASININ SÜREKLİLİĞİ CİHAZLARI NASIL ETKİLEYECEK?

İnternete erişimi olan telefon ve bilgisayarlar, her yıl iki kez saatlerin ileri ve geri alındığı gecelerde kendilerini otomatik olarak güncelliyorlardı.

Sabit zaman dilimi uygulamasıyla birlikte eğer elektronik cihazlar otomatik saat ayarlaması yaparsa, kullanıcıların saatleri düzeltmesi gerekecek.

Geçen yıl 1 Kasım seçimleri nedeniyle Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş bir hafta ertelenmişti.

Microsoft, o dönemde bir güncelleme yayınlayarak saatlerin bir hafta geç geri alınmasını sağlamaya çalıştıysa da güncelleme sadece Windows 10 işletim sistemi için geçerli olmuş ve birçok bilgisayarda saatler otomatik olarak geri alınmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da saati otomatik olarak geri alabilme özelliği bulunan akıllı telefon ve elektronik cihaz sahiplerini uyarmıştı.