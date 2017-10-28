Yaz saati uygulaması kaldırılıyor mu? Cihazlar etkilenecek mi?

Yaz saati uygulaması için sona geliniyor. Bu yıl yaz saati uygulaması devam edecek; ancak gelecek sene yani 28 Ekim 2018 gecesi tüm Türkiye saatleri bir saat geri alacak. Böylece yaz saati uygulamasına tekrar geri dönülecek. Ancak bu yıl saatler geri alınmayacak.



YAZ SAATİ UYGULAMASININ SÜREKLİLİĞİ CİHAZLARI NASIL ETKİLEYECEK?

İnternete erişimi olan telefon ve bilgisayarlar, her yıl iki kez saatlerin ileri ve geri alındığı gecelerde kendilerini otomatik olarak güncelliyorlardı.

Sabit zaman dilimi uygulamasıyla birlikte eğer elektronik cihazlar otomatik saat ayarlaması yaparsa, kullanıcıların saatleri düzeltmesi gerekecek.

Geçen yıl 1 Kasım seçimleri nedeniyle Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş bir hafta ertelenmişti.

Microsoft, o dönemde bir güncelleme yayınlayarak saatlerin bir hafta geç geri alınmasını sağlamaya çalıştıysa da güncelleme sadece Windows 10 işletim sistemi için geçerli olmuş ve birçok bilgisayarda saatler otomatik olarak geri alınmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da saati otomatik olarak geri alabilme özelliği bulunan akıllı telefon ve elektronik cihaz sahiplerini uyarmıştı.