Yaz ramazanının vazgeçilmez tatlısı: Dondurma

Peki sofralarınızda onu en lezzetli, hafif ve sağlıklı şekilde nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz?

Dondurma çocuk genç, yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin herkesin aşkla sevdiği bir tatlı. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre de zaten dondurma insanlar hangi yaşta olursa mutluluk veriyor. Tüm dünyanın tutkusu dondurmanın keşfine dair rivayetler çeşitli. İlk dondurmayı kimi kaynaklara göre Çinliler, kimilerine göre de Eski Romalılar yaptı. Kimine göre süt, şeker ve buz; kimine göre de doğal meyve suyu ve buz karışımı kullanıldı.

Ancak gerçek olan bir şey var ki dünyanın dört bir köşesinden farklı kültürlerin hepsi bu keşfi sevdi, benimsedi ve geliştirdi. Reçeteler sır gibi saklandı. Dondurma İskandinavya, Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde her mevsim tüketilen bir tatlı. Türkiye’de yazla özdeşleşen dondurma serinletici, ferahlatıcı özelliklerinden dolayı havalar ısınınca akla gelirdi. Ancak bu alışkanlık bugün büyük ölçüde değişime uğradı ve artık her mevsim tüketilmeye başlandı...

Diğerlerinden daha masum Sahip olduğu lezzet, verdiği serinlik ve mutluluğun yanı sıra dondurma tüketmenin sağlıklı beslenme açısından da önemi büyük. Uzmanlara göre, mineral ve vitamin zengini dondurma en düşük kalorili tatlılar arasında. Önerilen biçimde ve miktarda tüketildiğinde şuruplu, unlu ve yağlı tatlılara göre çok daha masum. Özellikle sütlü ve meyveli seçenekleri daha az kalori içeriyor. İki top light dondurma bir porsiyon meyveyle, üç top sade dondurmaysa bir porsiyon meyve ve bir su bardağı sütle eşit kaloride. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iki parça baklava 300 kaloriyken, 100 gram dondurma yaklaşık 190 kalori içeriyor. Diyetisyenlerin tatlı önerisi bu yüzden de genellikle dondurma oluyor. Ağır yerine hafif tatlılar Sıcak havada beslenmenin temel kuralı bol bol sıvı tüketmek, sık sık ve az yemek. Yaz sıcakları başladığında doktorlar, diyetisyenler genel olarak aşırı yağlı yiyecekleri terk edip, yerine bol sulu ve mineral içeriği yüksek bir beslenme şekli öneriyorlar. Ancak bu dengeler yaz sıcaklarına denk gelen ramazan ayında ortalama 17 saat tutulan oruçla birden değişiyor. İnsan metabolizması bu kadar uzun bir süre aç kaldıktan sonra ihtiyacı olsun olmasın her şeyi yemek istiyor. Yapılan araştırmalar, ramazan ayında genel olarak et, ekmek, pilav-makarna, hamur işleri, börek, makarna şerbetli tatlı tüketiminin arttığını gösteriyor. Oysa yaz ramazanları sofrasında zeytinyağlılar, salatalar, deniz ürünleri, ızgara, buğulama yöntemleriyle yapılan yağsız etler, tam tahıllı ekmek, makarna, yoğurt, ayran, meyve ve hafif tatlılar yer almalı. Bu listeyi “Akdeniz tipi beslenme” diye özetlemek mümkün. Zaten tüm gün süren açlık sonunda aniden yağlı yiyecekler, ağır tatlılar yerine daha hafif yemek ve tatlılara yönelmek hem sizin, hem misafirlerinizin zorluk çekmesini engeller hem de formunuzu korumanıza yardımcı olur.

Hijyenik olduğundan emin olun

Dondurma, lezzeti ve besin değerleriyle çok önemli bir ürün ancak üretim süreçleri ve saklama koşullarının gerekleri yerine getirildiği sürece. Aksi takdirde yararından çok zararı oluyor. Dondurmada hijyen asla göz ardı edilmemesi gerekli hayati bir konu. Üretim aşamasında sütlerin yetersiz pastörizasyonu ve hijyenik olmayan ekipmanlar, kullanılan suyun temiz olmaması gibi nedenlerle ortaya çıkan mikroorganizmalar dondurmanın içeriğini bozuyor. Karın ağrısı, bulantı kusmayla başlayan menenjit, zatürre gibi birçok hastalığa sebep olabiliyor. Aslında sadece üretim değil, dondurmaların taşınma, saklanma ve servis koşulları da çok önemli. Mesela açık satılan dondurmaların eldiven ve burun maskesiyle servis edilmesi önemli. Ancak bu tür uygulamaları maalesef çok az yerde görebiliyoruz. Asla unutmamanız gereken bir kural da tüm donmuş ürünlerde olduğu gibi çözülen dondurmaların bir daha dondurulmaması gerektiği. Elektriğin sık kesildiği bölgelerde buzdolaplarında eriyen dondurmalara dikkat! Besinlerin bozulma tehlikesinin daha fazla olduğu yaz sıcaklarında, güvenli üretildiğinden emin olabilmek için besin etiket bilgileri paket arkasında belirtilen, hijyenik koşullarda üretilmiş güvenilir markalı dondurmaları tercih edebilirsiniz. Nasıl ki oruç açmanın olmazsa olmazı iftariyelikler, iftar sofrasını tatlılarla sona erdirmek de bir diğer vazgeçilmez gelenek. Tatlıya, özellikle baklava, kadayıf gibi şerbetli tatlılara düşkün bir kültürden geliyoruz. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite büyük bir sorun. Saf bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan şekerin fazla tüketmek şişmanlığa yol açabiliyor. Özellikle de hareketiniz azsa, tükettiğiniz kadarını yakamıyorsanız. Diyetisyenler, sütlü tatlılar arasında kalsiyum içeriği yüksek olan dondurmanın hem serinletici hem de glisemik endeksi oldukça düşük ve doyurucu olması nedeniyle ramazanda ilk tercih olarak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca dondurmada doğal bulunan magnezyum denge sağlıyor. Tüm zararlarını bilmemize karşın yine de “Yoğun tatlar, şuruplu hamur işlerinden vazgeçmem” diyorsanız, bari ölçüsünü azaltın. Mesela küçük bir parça kadayıf ya da baklavanıza iki top dondurma eşlik edebilir. Böylelikle daha az kalori almış olursunuz. Tabii ki diyetisyenlerin önerdiği gibi, yemekten en az iki saat sonra hafif tempolu bir yürüyüşün ardından iftar ve sahur arasında ara öğün olarak tüketmek şartıyla! Nasıl ki oruç açmanın olmazsa olmazı iftariyelikler, iftar sofrasını tatlılarla sona erdirmek de bir diğer vazgeçilmez gelenek. Tatlıya, özellikle baklava, kadayıf gibi şerbetli tatlılara düşkün bir kültürden geliyoruz. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite büyük bir sorun. Saf bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan şekerin fazla tüketmek şişmanlığa yol açabiliyor. Özellikle de hareketiniz azsa, tükettiğiniz kadarını yakamıyorsanız. Diyetisyenler, sütlü tatlılar arasında kalsiyum içeriği yüksek olan dondurmanın hem serinletici hem de glisemik endeksi oldukça düşük ve doyurucu olması nedeniyle ramazanda ilk tercih olarak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca dondurmada doğal bulunan magnezyum denge sağlıyor. Tüm zararlarını bilmemize karşın yine de “Yoğun tatlar, şuruplu hamur işlerinden vazgeçmem” diyorsanız, bari ölçüsünü azaltın. Mesela küçük bir parça kadayıf ya da baklavanıza iki top dondurma eşlik edebilir. Böylelikle daha az kalori almış olursunuz. Tabii ki diyetisyenlerin önerdiği gibi, yemekten en az iki saat sonra hafif tempolu bir yürüyüşün ardından iftar ve sahur arasında ara öğün olarak tüketmek şartıyla.

İftar ve sahur’u NASIL ZENGİNLEŞTİREBİLİRSİNİZ?

Hem iftarda hem de sahurda bol bol gazsız ve şekersiz sıvı yani su ve çay çeşitleri içilmesi öneriliyor. Salam, sucuk, sosis, peynir, tereyağı, kaymak gibi tuz ve yağ oranları yüksek iftariyeliklerin her birini farklı günlerde tüketmekte yarar var. Sebze ve meyve yemeği ihmal etmemek lazım. Pide bir ramazan klasiği ancak iftar sofrasında pilav, makarna ya da börek yemeği düşünüyorsanız pideyi çok küçük bir dilimle sınırlayabilirsiniz. Hakkınızın bir kısmını sahura saklamak da iyi fikir. Tatlı tercihiniz dondurma gibi sütlü tatlılardan yana olmalı. Sahura kalkın. Kimi günler süt, yoğurt, peynir, yumurta, zeytin gibi kahvaltılıklar, kimi günler de çorba, zeytinyağlılar, ceviz badem gibi besinlerle diyetinizi zenginleştirebilirsiniz.