Yaz ramazanına özel muhteşem tatlılar

İster ailece oturalım, ister davet verelim; iftar sofrasında sunduğumuz yemeklerde mutlaka bize ait dokunuşlar olsun istiyoruz. Ancak bir de gerçekler var. Yaz sıcaklarında 17 saat açlık ve susuzlukla sınanırken uzun vakit ayırıp emek isteyen tatlılar yapmak kolay değil. Böyle durumlarda bir-iki top dondurma mükemmel bir kurtarıcı oluyor. Tek gereken, biraz hayal gücü ve yaratıcılık...

Müge AKGÜN

Çocukluktan yetişkinliğe damak tadımız, deneyimlerimizle birlikte değişime uğrar. 10 yaşında en sevdiğimiz, annemizden her gün yapmasını istediğimiz bir yemek, 30’lu yaşlarda aklımıza bile gelmez.

Ama bazı tatlar vardır ki, bir kez sevdiysek yaşam boyu bizle beraber olur. Ana maddesini sadece süt ve şekerin oluşturduğu dondurma da işte bu vazgeçilmez lezzetlerden. En azından benim için böyle.

Mutlulukla bir ilişkisi olduğunu düşündüğüm, elime aldığımda gülümsemeye başladığım dondurmayı yaşamımın her evresinde severek tükettim.

Özellikle yaz ramazan akşamları iftar sonrası yürüyüşlerimizin anlamıydı. Bazen de aile büyükleri üşenirdi, biz çocuklar koşa koşa gider, bir paket dondurma alır gelirdik. Annem ya gündüzden hazırladığı sütlaç ya da kakaolu muhallebinin ya da kısık ateşte susuz pişirdiği armutların, elmaların üzerine birer kaşık koyardı. O zamanlardan hazırlamış bizleri dikkatli olmaya. Şimdi ben de onun yolunu takip ediyorum.

Çağın gerçeği: Kalori hesabı

Güllaç, sütlaç, muhallebi gibi diğer sütlü tatlılar da hafiftir. Onları da severim ama tercihim her zaman içinde nişasta, un, pirinç olmadığı için daha düşük kalorili olan dondurmadan yana.

Ne yapalım ki yanlış beslenme, hareketsizliği dayatan masa başı çalışma koşulları gibi birçok nedenden dolayı, obezite ve kilo problemi hayatın bir gerçeği.

Bu yüzden de ister istemez tatlı yaparken de alırken de kalori hesabı hep aklımızın bir köşesinde. Konunun uzmanları sık sık değiniyor ama kimi zaman unutmayı seçtiğimiz küçük bir detayı bir kez daha hatırlatmakta yarar olabilir: Uzmanlar yaz sıcaklarında kalsiyum içeriği yüksek, glisemik endeksi düşük tatlıları öneriyor.

Yapılan hesaplara göre iki adet baklava dilimi yaklaşık 425 kalori. Söylenen o ki sadece iki dilim baklava günlük enerji gereksiniminin ortalama yüzde 20’sini karşılıyor. Yani günlük enerji gereksinimimizin yüzde 20’si... Bu yüzden yaz sıcaklarına denk gelen ramazanlarda özellikle dikkatli olmamız gerek. Buyurun size ‘tatlı’ bir alternatif: Bir porsiyon dondurmada sadece 95 kalori var.

FISTIKLI NARLI GÜLLAÇ

İçindekiler

5 yaprak güllaç

1/2 litre süt

1/2 su bardağı şeker

1 çay kaşığı vanilya ya da 1/2 vanilya çubuğu

1 fincan tuzsuz antepfıstığı

1 fincan nar

1 kaşık gülsuyu

Yapılışı: Küçük bir tencereye sütü, şekeri ve vanilya çubuğunu koyarak kaynatın. Derince bir kabın içine güllaç yufkalarını parçalayarak yerleştirin. Üzerine hazırladığınız şekerli sütü yavaş yavaş kaşıkla dökün. Güllaç sütü çektikten sonra hazırladığınız 6 küçük kâsenin altına birer dilim dondurma keserek yerleştirin. Üzerine güllaç yapraklarını yerleştirin, biraz fıstık ve nar serpin. Bir kat daha güllaç ve dondurma koyduktan sonra üzerine kalan narları ve fıstık parçalarını paylaştırın. Afiyet olsun...

LORLU MEYVELİ DONDURMA

İçindekiler

4 yemek kaşığı tuzsuz Ayvalık loru

10 tane orta boy çilek

10 tane çekirdekleri çıkarılmış kiraz

2 kaşık çekilmiş antepfıstığı

1 kaşık çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı çilek reçeli

1 paket dondurma

Yapılışı

Bir kapta loru, çekilmiş ceviz ve çilek reçeliyle iyice karıştırın. Rulo haline getirerek dört parçaya ayırın. Bütün parçaları antepfıstığına batırın. Buzdolabında iki saat kadar dinlendirdikten sonra her birini küçük birer kaba yerleştirin. Üzerine bir top Maraş dondurması koyun, etrafını ve üstünü kiraz ve çileklerle istediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.

DONDURMALI HURMA DOLMASI

İçindekiler

12 adet hurma

1 fincan çekilmiş tuzsuz antepfıstığı ya da ceviz içi

1 paket Maraş usulü kesme dondurma

Yapılışı

Hurmaları ortadan ikiye bölüp parçalamadan çekirdeklerini çıkarın. Dondurmayı buzluktan dışarı çıkarıp birkaç dakika beklettikten sonra bıçakla üç dilim kadar kesin. Hurma boyutunda tekrar küçük parçalar halinde kestikten sonra hurmaların arasına yerleştirin. Her birini çekilmiş antepfıstığına buladıktan sonra tabaklara yerleştirin. Hemen servis yapmayacaksanız, üzerini kapatarak buzlukta saklayabilirsiniz.