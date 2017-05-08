Yaz Okulu Gerekli Mi?

Türkiye'de bir okul yılı 180 günden oluşmaktadır. Doğal olarak hem veliler, hem öğretmenler ve hem de öğrenciler uzun bir yaz tatilinden hoşlanmakta ve bu zamanı farklı biçimlerde değerlendirmek istemektedirler.

Geçmişe baktığımızda Batı eğitim sisteminde 18. yüzyıla kadar okulların uzun yaz tatillerinin olmadığını görüyoruz. Ancak yine o dönemlerde sağlık uzmanları bu kadar uzun süre okula gitmenin zararlı olduğu konusunda fikir beyan etmeye başladılar. Böylelikle önce 1 ay olan yaz tatili ilerleyen dönemlerde 3 ay'a yükseldi ve öğrenciler okul süresi bittiğinde uzun süre tatil yapmaya başladılar.

Barbara Heyns 1978'de yaptığı bir araştırmada başarının değerlendirme sürecinin sadece okul günleri ve müfredat programları çerçevesinde olmayacağını savunmuştur. Bu sürece etken olabilecek faktörleri de aile, akran, sosyal ve kültürel çalışmalar olarak belirlemiş tüm bunların bilişsel gelişimi şekillendirdiğini belirtmiştir. Ayrıca bu faktörlerin sadece okul günlerinde değil tüm yıla yayılmış bir biçimde olduğu zaman gerçek etkisini gösterdiğini savunmuştur.

Yine Heyns'e göre yaz aylarında verilen uzun tatil araları öğrencideki bu bilişsel gelişim yani başarı olgusunu yavaşlatmakta ve ilerlemelerini engellemektedir. Bu tezden yola çıkarak da ders yılı boyunca kazanılan becerilerin kalıcı olması için devam ettirilmesi gerekmektedir.

Bu araştırma ve çalışma sonrasından sonra tüm dünyada yaz tatillerinin süreleri tartışılmaya başlanmıştır. 1990'ların sonlarında bilim adamları tarımsal takvimden kentsel takvime geçilmesine rağmen ders yılı takvimlerinin hala tarımsal yıl takvimi üzerinden yapılmasını eleştirmiş modern ve teknolojik toplum içerisinde bu sürelerin eskisi gibi kalmamasını savunmuşlardır.

Dünyanın bir çok ülkesinde yıllık okul günleri hemen hemen benzerlik gösterse de yıl içindeki ara tatiller ve yaz tatili süreleri farklılıklar göstermektedir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz

TÜRKİYE 180 OKUL GÜNÜ 2 YARIYIL 12 HAFTA YAZ TATİLİ FİNLANDİYA 190 OKUL GÜNÜ 3 YARIYIL 10 HAFTA YAZ TATİLİ İNGİLTERE 178 OKUL GÜNÜ 3 YARIYIL 6 HAFTA YAZ TATİLİ PORTEKİZ 182 OKUL GÜNÜ 3 YARIYIL 9 HAFTA YAZ TATİLİ LUXEMBURG 212 OKUL GÜNÜ 3 YARIYIL 8 HAFTA YAZ TATİLİ

Kentsel takvime geçilmesinin diğer bir sonucu da ailelerin özellikle metropollerde daha hızlı bir yaşam şekli sürdürmeleri ve bu yaşam biçimi ile çocuklarının uzun yaz tatillerinde boş kalmalarıdır. Böylelikle çocukların hem öğrenme süreçleri engellenmekte hem de ailelerin ilgilenememeleri sebebiyle uzun boşa geçmiş ve verimli olmayan bir zaman dilimini birebir yaşamak zorunda kalmaktadırlar.



Ülkemizdeki gerçeklere baktığımızda, çocuklarımız için öğrenmeyi durdurmayacak bir eğitim süreci planlamak istenirse en iyi çözümlerden biri doğru bir biçimde hazırlanıp programlanmış yaz okullarıdır. En başta belirttiğim Yaz Okullarının çoğalması ve bunun öğrencilere sunulması gelişen ve artan teknolojik yaşam sebebiyle ailelerin talebi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yani bir noktada toplumun sesi dinlenmekte ve ihtiyaca göre çözümler sunulmaktadır.







İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ YAZ OKULLARI

İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsümüz'de de 2014 yılından bu yana düzenli olarak yaz okulu çalışmalarımız sürmektedir. Bir yandan öğrencilerimizin ya da diğer okullardan gelen öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini unutmamaları ve yeni beceriler kazanmaları; diğer yandan da yeni kayıt olan öğrencilerimizin okulu tanıyarak oryantasyon sürecini hem öğrenip hem de eğlenerek geçirebilmeleri için çok zengin bir Yaz Okulu programı velilerimizin beğenilerine sunulmuştur.

Yaz Okulumuz için öğrencilerimizi evlerinden almak ve gün sonunda evlerine kadar bırakmak üzere servis hizmetimiz olmasına rağmen, çalışan ailelere yönelik olarak verdiğimiz bir hizmet de okul sonrasında aileleri olmadığı in eve dönemeyen çocuklarımızın kütüphanemizde farklı etkinlikler yaparak kalma şanslarının olmasıdır.

Yaz Okulumuz 1. sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar okuyan öğrencilere hizmet vermektedir. Her gün mutlaka her katılımcımız Yüzme ve İngilizce dersleri ile sabah saatlerini geçirmektedir. İngilizce derslerimizin hedefi, seviyesi ne olursa olsun İngilizce dilini günlük hayatta kullanma becerisine odaklanmıştır. Çeşitli oyunlarla çocuklarımızın pratik yapmaları ve eğlenerek bu dili hayatlarına katabilmek önceliğimizdir. Yüzme derslerinde ise gruplarda yüzme bilmeyenler öğrenmekte su içinde yazın sıcaklığını çeşitli aktivitelerle serinleyerek azaltmaktadırlar.





Öğleden sonra ise öğrencilerimiz tamamen kendilerinin ve ailelerinin istekleri doğrultusunda etkinlikler yapmaktadır. Toplam 4 ana grup içinde kendilerine sunulmuş bir çok farklı etkinliğimiz vardır. Bu gruplardan seçtikleri etkinlikleri yaparak hem bir çok yeni şey öğrenmekte ve beceri kazanmakta hem de çok güzel zaman geçirmektedirler.

Sabah 08.30 dan akşam 16.30'a kadar öğrencilerimiz Yaz Okulumuzda çok güzel zaman geçirdiklerini bir çok yeni şey öğrendiklerini ve bu öğrendiklerini de eğlenerek öğrendiklerini verdikleri geri bildirimlerde belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra özellikle çalışan ailelerde gün boyunca çocuklarında akılları kalmadan bir yaz tatili yaşadıklarını beyan etmişlerdir.

Öğrencilerimiz derslere 2 grup halinde gireceklerdir. 1-2-3-4. Sınıf öğrencilerimiz GRUP1, 5-6-7-8. Sınıf öğrencilerimiz ise GRUP2 olarak ayrılacaklar etkinliklerini de kendi grupları ile yapacaklardır.

Yaz Okulumuz’un programları Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanır. Bölüm başkanlarımız ile birlikte çalışarak yapılacak ders çeşitleri ve içerikleri belirlenir. Bu sırada derslerin eğitici olmalarının yanı sıra eğlendirici olmasına çok önem verilir. Bizler için önemli olan öğrencilerimizin yaz ayları boyunca öğrenme süreçlerine ara vermeden katılan çocuklarımıza eğlenceli zaman geçirtmek ve yeni beceriler kazandırmaktır.

Sündüs Cebecioğlu-İTK Eğitim Direktörü

Yaz Okulu dönemlerimiz :

12-23 Haziran 1. DÖNEM

3-14 Temmuz 2. DÖNEM

17-28 Temmuz 3. DÖNEM

31 Temmuz- 11 Ağustos 4. Dönem



Etkinlik tablomuza bakacak olursak:

ETKİNLİK 1 BASKETBOL (grup 1-2) TENİS (grup 1-2) ETKİNLİK 2 AKIL OYUNLARI (grup 1-2) TİYATRO SPORU (grup 2) MAKER ÖNCÜLERİ İŞ BAŞINDA (grup 1) SATRANÇ (grup 1-2) ETKİNLİK 3 YARATICI DRAMA (grup 1) KODLAMA BİZDEN SORULUR (grup 2) LEZZET DURAĞI (grup 1-2) MÜZİK (grup 1-2) ETKİNLİK 4 YARATICI TASARIM (grup 1-2) NEŞELİ BİLİM (grup 1-2) BECERİKLİ ELLER (grup 1-2) SERAMİK (grup 1-2) KÜÇÜK FİLOZOFLAR(grup2)

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00-09:25 KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI 09:30-11:00 İNGİLİZCE (GRUP 1)/ YÜZME (GRUP 2) İNGİLİZCE (GRUP 2)/ YÜZME (GRUP 1) İNGİLİZCE (GRUP 1)/ YÜZME (GRUP 2) İNGİLİZCE (GRUP 2)/ YÜZME (GRUP1) İNGİLİZCE (GRUP 1)/ YÜZME (GRUP 2) 11:00-12.30 İNGİLİZCE (GRUP 2/ YÜZME (GRUP 1) İNGİLİZCE (GRUP 1/ YÜZME (GRUP 2) İNGİLİZCE (GRUP 2)/ YÜZME (GRUP 1) İNGİLİZCE (GRUP 1)/ YÜZME (GRUP 2) İNGİLİZCE (GRUP 2)/ YÜZME (GRUP 1) 12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ 13.30- 15.00 ETKİNLİK 1 (GRUP 2) ETKİNLİK 2 (GRUP 1) ETKİNLİK 3 (GRUP 2) ETKİNLİK4 ( GRUP 1) ETKİNLİK 1 (GRUP 2) ETKİNLİK 2 (GRUP 1) ETKİNLİK 3 (GRUP 2) ETKİNLİK4 ( GRUP 1) ESKİ ÇOCUK OYUNLARI 15:00-15:30 İKİNDİ KAHVALTISI İKİNDİ KAHVALTISI İKİNDİ KAHVALTISI İKİNDİ KAHVALTISI İKİNDİ KAHVALTISI 15.30-17.00 ETKİNLİK 1 (GRUP 1) ETKİNLİK 2 (GRUP 2) ETKİNLİK 3 (GRUP 1) ETKİNLİK 4 (GRUP 2) ETKİNLİK 1 (GRUP 1) ETKİNLİK 2 (GRUP 2) ETKİNLİK 3 (GRUP 1) ETKİNLİK 4 (GRUP 2) FİLM GÖSTERİLERİ