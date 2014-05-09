Yaz Gelmeden Form Gelsin!

Doğadan’ın 40 yıllık uzmanlığında en doğru bitkilerin, en doğru oranlarda bir araya getirildiği Doğadan Form Çayları ve Doğadan Dokuzlu Çay ile harika bir yaz sizi bekliyor!



Form uzmanı Doğadan Form; sade, limonlu, kayısılı, elma kromlu, mısır püsküllü ve kiraz saplı çeşitlerinin yanı sıra en yeni üyesi Kayısılı – Erikli hafiflemenize destek oluyor.



Doğadan Dokuzlu Çay’da ise bitki dünyasının en çok tercih edilenleri şimdi Doğadan uzmanlığıyla bir arada.



Doğadan Dokuzlu Çay, biberiye, funda yaprağı, kiraz sapı, yeşil çay, mate yaprağı, barut ağacı, dut yaprağı, tarçın ve kekik içeriğiyle bitkilerin iyiliğini size sunuyor.