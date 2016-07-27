UĞUR KARABULUT

Yeni rotaları keşfe çıkmak



Uğur Karabulut, “Hayat Şarkısı” dizisindeki Kemal rolüyle izleyici karşısında.

Yaz gelince ben: Daha hareketli olurum... Daha çok okurum, arkadaşlarla daha çok buluşur, gülerim.

Vazgeçilmez aktivitem: Bisiklet turları yaparım.

Mükemmel bir program: Yeni rotaları keşfe çıkmak.

Sıcak havada asla: Trafik ve motorlu taşıtlardan uzak kalmaya çalışırım.

Mevsimin olmazsa olmazları: Karpuz, erik, güneş kremi, güneş gözlüğü, suyun her hali ve trekking.

Yaz aşkı: Aşk mevsimsiz bence. Yaza da kışa da yetkin bir güç aşk...

Unutulmaz bir yaz akşamı: Sevgilimle yıldızların altında yolumuzu kaybedip gülme krizlerine girdiğimiz bir Akdeniz gecesi...







SARP CAN KÖROĞLU

Mutlu ve enerjik

“Adını Feriha Koydum” ve “Güneşin Kızları” dizilerinde başarılı performanslara imza atan Sarp Can Köroğlu, en son “Hayatımın Aşkı” dizisindeki Hakan karakteriyle kamera karşısındaydı.

Yaz gelince ben: Senenin en mutlu ve enerjik modunda oluyorum.

Vazgeçilmez aktivitem: Yaz geldiği gibi rüzgarlı sahillerde kiteboard yapmak.

Mükemmel bir program: Kız arkadaşımla Akyaka’ya gitmek, bol bol kiteboard yapıp, denize ve güneşe doymak.

Sıcak havada asla: Enerjim düşmez.

Mevsimin olmazsa olmazları: Mangal keyfi yapmak ve sahilde tavla oynamak.

Yaz aşkı: Aşkın yazı kışı olmaz.

Unutulmaz bir yaz akşamı: Üç sene önce Bodrum’da ablamın düğünü...







İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Tam bir yaz insanıyım

“Güneşi Beklerken” ve “Serçe Sarayı”ndaki rolleriyle hızlı bir yükselişe geçen İsmail Ege Şaşmaz’ı en son “Aşk Yalanı Sever” dizisinde seyrettik.

Yaz gelince ben: Daha enerjik oluyorum, tam bir yaz insanıyım.

Vazgeçilmez aktivitem: Arkadaşlarımla havuza gitmekten keyif alıyorum. Ayrıca flyboard en büyük aktivitem sanırım.

Mükemmel bir program: Sabah alarm kurmadan kalkmak, kahvaltının ardından denizde yüzmek, kitap okumak. Akşam arkadaşlarla kurulan yemek masası benim için mükemmel bir programın karşılığı.

Sıcak havada asla: Uyuyamam.

Mevsimin olmazsa olmazları: Deniz, kum ve güneş!

Yaz aşkı: Aşk tek bir yaza sıkıştırabileceğim duygu değil.

Unutulmaz bir yaz akşamı: Ailemle bağ evimizde yaptığımız mangal.





ÇAĞRI ÇITANAK

Yaz gelince gerilirim

Çağrı Çıtanak şu sıralar “Tatlı İntikam”da rol alıyor.

Yaz gelince ben: Sıcağı sevmem. Yazla da pek aram yoktur o yüzden. Yaz gelince daralırım, gerilirim.

Vazgeçilmez aktivitem: E tabii durum böyle olunca en büyük aktivitem yaz sıcağının ortasında soğuğa dair bir şeyler aramak oluyor. Gölge ya da rüzgar gibi... Kamp sevgisi de oradan geliyor zaten.

Mükemmel bir program: Güneşin denize değdiği bir günbatımını izlemek.

Sıcak havada asla: ‘Asla’sı yok hayatın. Ben ki; ‘Geçmiş olsun yaz geldi’ diye telefonlar alan adam, güneşin alnında maç yapabiliyorum iş için.

Mevsimin olmazsa olmazları: Yazın en kıymetlisi, hani sabaha karşı bir rüzgar olur ya, en azından yattığın yerde terlemiyorsundur artık. İşte o rüzgar çok kıymetli.

Yaz aşkı: Hep tadı damağında kalır, o yüzden hep iyi hatırlanır.

Unutulmaz bir yaz akşamı: Müzik, rüzgar, açık hava, doğanın herhangi bir yerinin kendine has kokusu...







