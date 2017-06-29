Yaz ekranına renk katacağız

* “Magazin D Yaz” ile sunucu olarak ekranlara döndünüz. Neler hissediyorsunuz?
- Çok heyecanlıyım. Sezona güzel başladık. “Magazin D Yaz” ile yaz ekranına renk katacağımıza eminim.
Güzel ve temiz bir magazin programı yapacağız.
* Bugüne kadar sunuculuğunu yaptığınız tüm programları göz önüne alırsanız, magazin programını diğerlerinden ayıran nedir?
- Daha heyecanlı ve daha dinamik oluyor.
Bizim diğer magazin programlarından farkımız ise her anlamda canlı oluşumuz, hem programımız canlı hem de canlı bağlantılar ile bol bol ünlü konuklarımız olacak.
İNSANIN KENDİSİNİ SUNMASI GARİP OLUYOR
* “Magazin D Yaz” canlı olarak ekrana gelecek. Yayına çıkmadan önce şans getirmesi için bir uğurunuz var mı? Canlı yayın endişeleri taşıyor musunuz?
- İlk bölümde belki biraz heyecanlanmış olabilirim ama canlı yayın tecrübelerim çok olduğundan genel olarak sakinim. Totem olmasa da yayına çıkmadan önce mutlaka dua ederim.
* Sunduğunuz programda kendiniz ile ilgili bir haber çıktığında tepkiniz ne olur?
- Ben de magazinin içinden biri olduğum için bu çok normal tabii ki...
Ancak her şeye rağmen insanın kendisini sunması bir garip oluyor (gülüyor).
* Modellik haricinde hem oyunculuk hem de sunuculuk geçmişiniz var. Sizin için hangisi daha ön planda; sunuculuk mu, oyunculuk mu yoksa modellik mi?
- Hepsinin bende yeri çok ayrı ve hepsini yapmayı çok seviyorum. Açıkçası şu an için hiçbirinden vazgeçmek istemiyorum. Öyle bir planımım da yok.
BU YAZ BANA TATİL YOK
* Program haricindeki günlerde İstanbul’da mı olacaksınız yoksa kısa süreli tatil planlarınız var mı?
- Bu yaz öyle uzun uzun tatil planım yok açıkçası. Hafta sonları kısa tatil planlarım var ama onlar da çok fazla değil. Program çıkışı ve hafta sonları yine bol bol çalışıyor olacağım.
GÜZELLİĞİN İÇTEN GELDİĞİNE İNANIYORUM
* Bu yaz hem sunuculuğunuzla hem de tarzınızla ön planda olacaksınız. Sizce yazın trendleri neler? Küçük tüyolarınız var mı?
- Bence öncekilerden daha doğal bir yaz. Zaten yaz demek daha rahat olmak demek. Beyaz renk bu yaz çok ön planda her zamanki gibi. Benim tavsiyem ise uçuş uçuş elbiseler ve renkli sandaletler.
* Sürekli göz önünde olan biri olarak güzellik ve bakım sırlarınız neler?
- Düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Güzelliğin içten geldiğine inanıyorum ve bunun için mesai harcıyorum.
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