Yaz bitmeden yapabileceğiniz 4 lezzetli tarif

ZEYTİNYAĞLI KABAK
Malzemeler:
1 bardak sıcak su , 1 çay kaşığı toz şeker, tuz, 2 adet havuç, 1 adet kırmızıbiber, 500 gram kabak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet soğan.
Hazırlanışı:
Soğanı küp şeklinde doğradıktan sonra zeytinyağı eşliğinde soteleyin. Üzerine salça ekledikten sonra 2 dakika boyunca kavurun. İnce ince doğranmış havuç, kırmızıbiber ve kabağı üzerine ilave edin. Ardından sıcak su, şeker ve tuzu da ekleyip az ateşte yemek yumuşayıncaya kadar pişirin.
SEBZELİ YUMURTA
Malzemeler:
Karabiber, tuz, 20 gram tereyağı, 2 adet yumurta, 2 sağ taze soğan, 2 adet kiraz domates, 2 adet patates.
Hazırlanışı:
Patatesler soyulduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Yağda kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine konularak yağını çektirin. Domatesi enine ikiye bölün, taze soğanları ise birer parmak uzunluğunda kesin. Tereyağını tavada erittikten sonra soğan ve domatesi soteleyin. Patates ile karabiberi ekleyin. Yumurtayı tam orta boşluğa kırarak, birkaç dakika boyunca pişirin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra servis yapın.
VİŞNELİ PİLAV
Malzemeler:
Tuz, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 su bardağı su, 150 gram tereyağı, 300 gram kuşbaşı et, 500 gram vişne, 1 adet soğan, 2 su bardağı baldo pirinç.
Hazırlanışı:
Pirinci, tuzlu ve sıcak suda 1 saat boyunca bekletin. Soğanı rendeleyin. 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eriterek, soğanı bu yağın içinde pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kuşbaşı et eklendikten sonra etler suyunu çekene kadar kavurun. Yarım su bardağı sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edin. Yarım yemek kaşığı toz şeker, tuz ve kalan tereyağını bir tavada eritin. Karışım eridikten sonra 2 bardak su ilave edin. Pirinçleri yeteri kadar yıkadıktan sonra, suyun kaynaması ile birlikte tencereye koyulun. Kısık ateşte 20 dakika boyunca pişirin. Pilav yeteri kadar demlendikten sonra kek kalıbına alarak ortalarına eti yerleştirin. Vişneleri çekirdeklerinden ayırarak, üzerine şeker ilave edin. Ocakta bir iki dakika pişirip pilavın üzerine yerleştirin. Fıstıkları ayçiçeği yağında kavurun. Son olarak onları da pilava ilave edin.
ETLİ YAZ TÜRLÜSÜ
Malzemeler:
Karabiber, tuz, 4 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 200 gram taze fasulye, 4,5 adet mantar, 1 adet patates, 1 adet soğan, 3 adet domates, 1 adet kabak, 1 adet havuç, 1 adet patlıcan, 200 gram kuzu kuşbaşı
Hazırlanışı:
Soğanı doğradıktan sonra, tencerenin içinde tereyağı ile kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra 200 gram kuşbaşı eti ekleyin. Alaca soyduğunuz kabağı, havuç ve patlıcanı; temizleyip doğradığınız fasulye ve mantarı ilave edin. Ardından domatesleri de ekleyin. Karabiber ve tuz koyduktan sonra üzerine 4 su bardağı su dökün. Etlerin piştiğinden emin oluncaya kadar yüksek ateşte pişirin. Servis etmeden önce 30-40 dakika kadar dinlendirin.
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