Yaz aylarında iPhone'lar için en iyi uygulamalar

Yaz geldi, şimdi seyahat daha keyifli diyenler için:



Nereye gitmeli:



Spottly

Spottly sıradaki seyahatiniz için yeni bir plan sunuyor. Bir destinasyon seçin, Spottly gidilecek tüm yerlerin resimlerini hemen göstersin. Tüm yerlerin resimleri dünyanın çeşitli yerlerindeki Spottly topluluğu ve Instagram seyahat düzenleyicileri tarafından özenle seçildi. Gördüğünüz her resimde yer puanları ve TripAdvisor, Foursquare ve Yelp ayrıntıları harika bir şekilde biraraya getirildi. Son olarak, artık adresler ve puanları için yorucu google aramaları yapmaya gerek yok. Hepsi tek bir yerde!



Nereye gitmek istediğine karar verdin. Şimdi sıra rezervasyon yapmakta:



Trivago

Trivago ile konaklama alternatiflerini görebilir, Expedia, hotels.com, bookings gibi farklı uygulamalardaki konaklama puanlarını görebilirsiniz. Seyahat planınızı ve yol haritanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz.



Skyscanner

Skyscanner'ın yeni, sade, hepsi bir arada uygulamasıyla daha akıllı seyahat edin. Nerede olursanız olun istediğiniz anda düşük ücretli uçak biletlerini, otel ve araç kiralama seçeneklerini anında arayın, karşılaştırın ve rezervasyon yapın. Bağımsız, tarafsız ve tamamen ücretsizdir. Saniyeler içinde size mümkün olan en iyi fırsatları buluyoruz. Ödüllü, kullanımı kolay uygulamamız sizi dünyanın seyahat arama motoruyla buluşturuyor. Ayrıca uygulama 30'un üzerinde dili destekleniyor.



Turkish Airlines

Turk Hava Yollarını uygulaması ile uçak bileti rezervasyonunuzu yapabilir, check-in işlemlerini tamalayabilir, uçak geliş ve kalkış zamanlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca uçuş planlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



Pegasus

Pegasus uygulaması ile uçuş rezervasyonu ve check-in işlemlerini yapabilir, uçak geliş ve kalkış zamanlarını takip edebilir, fırsatlardan haberdar olabilir ve hatta uçuş sonrasıaraba ve otel planlaması da yapabilirsiniz.



İşte planladığın seyahati gerçekleştirdin, bu yeni yeri daha kolay keşfetmek istiyorsan:



TripAdvisor

TripAdvisor'dan milyonlarca gezgin yorumu, fotoğrafı ve haritası. Daha çok bilgi. Akıllıca rezervasyon. Keyifli seyahat. Gezginler tarafından paylaşılan 500 milyonu aşkın yorum ve görüş ile TripAdvisor, gittiğiniz her yerde en ucuz uçak biletlerini, en iyi otelleri, mükemmel restoranları ve yapılacak eğlenceli şeyleri bulmanızı kolaylaştırıyor. Ayrıca oteller, restoranlar ve uçak biletleri için rezervasyon seçenekleri yalnızca bir dokunma mesafesinde.



Citymapper

Gittiğin yerde sanki orada yaşıyormuş gibi rahat ulaşım sağlamak mı istiyorsun? Citymapper karmaşık görünen şehirleri bile kolaylıkla gezmenizi sağlayacak bir ulaşım uygulaması. Bir noktadan diğerine gerçek zamanlı kalkış bilgileri ile metro, otobüs, tren, vapur, bisiklet gibi ulaşım araçları ile zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Sürekli güncellenen bilgilerle şehirdeki hayatınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.



MAPS.ME

MAPS.ME ile gittiğiniz yeri adım adım yönlendirmelerle gösteren bir navigasyon sistemline sahip olabilir ve ücretsiz, ayrıntılı ve tamamen çevrimdışı haritalara ulaşabilirsiniz.



Konuş ve Çevir

Konuş ve Çevir lie seyahat sırasında dil bariyerine takılmadan, söylemek istediğini okuyabilirsin, Speak & Translate senin için sesli çevirir. Konuş ve Çevir, dünyanın herhangi bir köşesinde etkin bir biçimde iletişim kurmanıza olanak sağlayan bir ses ve metin çevirmeni. Anında 54 dil konuşabilir ve 100'den fazla dildeki konuşmaların yazımlarına sahip olabilirsiniz.



Milli Parklar

Ülkemizdeki milli park, tabiat parkı vb. sahaları ziyaret etmek isteyenlere kılavuzluk etmesi için tasarlandı. Uygulama sayesinde Türkiye’deki Milli parklar hakkında detaylı bilgi edinebilir; fotoğraf galerisi ile ilk izlenim elde edebilirsiniz. Ayrıca Milli parklarda düzenlenen etkinlikler, haberler, duyurular hakkında bilgi alabilir, filtreleme ve sorgu yaparak istenilen milli parka kolayca erişebilir, harita yardımıyla saha içerisinde önemli noktaları görebilirsiniz.



Piri

Piri ile dünyayı en iyi rehberlerden dinleyerek özgürce keşfedebilirsiniz. Gezdiğiniz yerlerin ruhuna uygun müziklerle birlikte zenginleştirilen özgün bir tur deneyimi cebinize gelir. Piri ile gezdiğiniz yerlerin ardındaki hikayelere ulaşabilirsiniz.



Gurme

Seyahat ederken güzel tadlar denemek istemez misiniz? Gurme güvenilir kaynakları göstererek, size yeni lezzetleri keşfetme deneyimi yaşatıyor. Vedat Milor, Mehmet Yaşin gibi gurme isimlerin, Ömür Akkor gibi şeflerin ve Harbiyiyorum gibi blogların tadım yaptıkları restoranları Gurme'de keşfedebilir, incelemelerini okuyabilirsiniz.



Alman Usulü

Grup ile seyahat ediyorsanız beraber yaptığınız harcamaları takip edebilmenin süper kolay bir yolu var. Alman Usulu ile grup olarak yaptığınız harcamaları kolayca takip edebilir, kimin kime ne kadar borcu olduğunu anında görebilir ve sonunda yapılması gereken ödemeleri grubunuzdakilerle paylaşabilirsiniz.



Çocuklar için de seyahat çok keyifli:



Toca Life:Vacation

Toca Lİfe:Vacation ile çocuklarını tatile hazırlayabilirsiniz. Her günü tatil macerasına dönüştürebilir, uçağa yetişmek için havaalanında gezinmenin, otel yatağında zıplamanın ve sahilde hazine aramanın heyecanını yaşayabilirsiniz.



Sago Mini Road Trip

Sago Mini Raod Trip ile uzun yolculuklarda çocuklar sıkılmadan vakit geçirebilirler. Çocuklar Kedi Jinja ile eğlence dolu bir yolculuğa çıkabilirler. Gideceği yere karar verip, bir araç seçerek yola koyulur. Jinja bugün hangi aracı kullanacak? Spor yarış arabasını, engebeli yolların ustası cipi veya eğlenceli turşu arabasını seçebilir. Yolda durup arabasını yıkayabilir ya da benzin doldurabilir. Ayrıca yolculuğun sonunda mutlu bir karşılama onları bekliyor!



Sahile keyifle uzanayım dediğinizde:



Apple Music

30 milyondan fazla şarkı arşivi ve yeni tasarımıyla Apple Music, şimdi müzikle ilgili her konuda her zamankinden daha iyi. Kendi müzik koleksiyonunuzun yanı sıra Apple Music’in uçsuz bucaksız arşivi de parmaklarınızın ucunda, sahilde uzanırken istediğiniz şarkıyı dinleyebilirsiniz. Uzmanlar sizin için çok seveceğiniz yeni şarkıları ve sanatçıları bulurken, Beats 1 radyo dünyanın en büyük sanatçı ve DJ’lerini sizinle buluşturuyor. Ayrıca sadece Apple Music’te bulabileceğiniz orijinal TV programları, filmler, yeni albümler ve çok daha fazlası da güneşlenirken yanıbaşınızda!



Dergilik

Dergilik uygulaması ile zengin dergi seçeneklerinden dilediğinizi seçip okuyabilirsiniz. Dergilik'teki 200'den fazla derginin hem güncel hem de eski sayılarına ulaşabilir, sevdiğiniz dergileri her zaman her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz.



Monument Valley 2

Böl ödüllü Monument Valley oyununun ilk versiyonunu oynadıysanız, serinin devam oyununda yeni maceralar sizleri bekliyor. Bir anne ve çocuğuna sihirli mimariye sahip, illüzyon ve keyifli bulmacalarla dolu bir dünyada yardım etmeye ne dersiniz?



Old Man’s Journey

2017 Apple Design Award ödüllü uygulama, sizi etkileyici görselliğiyle, yaşlı bir adamın geçmişine götürürken, sizi kimi zaman denizler, kimi zaman dağlar aşan bir maceraya sürüklüyor.



Yazın su sporlarına bayılırım diyorsanız:



Windy

Eğer kiteboard ya da sörf yapıyorsanız, yelken ya da balıkçılıkla ilgileniyorsanız ve ya herhangi bir rüzgar takipçisiyseniz, Windy size animasyonlu bir rüzgar haritası sunabilir. Böylece spor yaparken güvenliği de elden bırakmazsınız. Ayrıca gerçek zamanlı hava durumunu öğrenebilir birbirinden farklı sporlara ulaşabilirsiniz.



Navionics

Navigasyon sayesinde yatçılar, cruise yapanlar, dalış ve balık tutmayla ilgilenenler rahatlıkla yön bulabilir ve sporun heyecanına kapılabilir. Ayrıntı bir deniz haritasına sahip olarak, denizde mesafelerinizi ölçebilir, hızını görebilir, derinlikleri rahatlıkla inceleyebilirsiniz. İstikametinize en uygun rotayı belirleyebilir, seyir hızınızı görebilir ve böylece tahmini varış sürelerini bilerek deniz seyahatinizde hem zamanı ve hem de bütçenizi daha rahat yönetebilirsiniz. Keyifli yolculuk sona erdiğinde Marinada hangi restorana gideceğinizi bile sorabileceğiniz Navionics ile deniz seyahatinizi daha keyifli yapabilirsiniz.



Sağlıklı bir hayat ve spor sizin vazgeçilmezinizse:



Fitly

Fitly ile her zaman düşlediğiniz fit bir vücuda sahip olabilir , size özel beslenme türüne göre diyet listelerine ulaşabilir , alanında uzman diyetisyen ve egzersiz koçlarına sınırsız soru sorabilirsiniz. Fitly sana özel olarak vücudunu analiz eder ve senin vücut kitle endeksine uygun olan günlük alman gereken kaloriyi hesaplar. Dünyaca ünlü 10 sporcu tarafından çekilmiş ve tamamen Türkçe olan, 300’ün üzerinde forma girmeyi ve hızlıca kaslanmayı hedefleyen bölgesel ve tematik egzersiz videoları ile harika bir deneyim yaşarsınız.



Lifesum

Lifesum size özel bir sağlık rehberi. Hedeflerinizi ve sağlık verilerinizi alarak daha iyi bir hayat için size destek olabilir. Kilo vermek ya da almak istiyorsanız, ya da daha sağlıklı olmak istiyorsanız ufak günlük alışkanlıkların buna nasıl ulaşmanıza yardımcı olacağını öğrenebilirsiniz.



Kitchen Stories

2017 Apple Design Award ödüllü Kitchen Stories ile birbirinden sağlıklı yemek tariflerine ve uygulamalı videolara ulaşabilirsiniz. Ünlü şefler ile yeni tadlar deneyebilir, yemek yapmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz.



Runtasty

Runtasty ile tamamen sağlıklı yemek tarifleri öğrenebilir, düşük kalorili ama lezzetli öğünleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Pratik ve kolay tarifler formunuzu koruyabilirsiniz.



Meditasyon

Türkçe meditasyon uygulaması ile günde 5 dakikadan başlayan farkındalık egzersizleri ile bedeninizi ve duygularınızı tanıyabilir, stresinizi yönetebilir, endişenizi azaltabilir ve uyku problemlerinizi çözebilirsiniz.



Tatilde evde keyif mi yapıyorsanız:



Netflix

Netflix ile zevkinize göre televizyon programlarını, Netflix Orijinal dizilerini, filmleri ve belgeselleri seyredebilirsiniz.



Puhu

Puhu tv uygulaması ile yüzlerce popüler Türk dizisi ve filmini, en sevilen çizgi filmleri yüksek kaliteyle (HD) ve ücretsiz izleyebilirsiniz.



BluTV

BluTV, ne zaman ve nerde isterseniz yüzlerce dizi, film ve belgeseli yüksek kaliteyle izleyebilir, sevilen canlı yayın kanalları ile televizyon keyfi yapabilirsiniz



Yazın fotoğraf çekmek ayrı bir zevk diyorsanız:



Clips

Clips ile arkadaşlarınız, aileniz ve tüm dünya ile paylaşmak için keyifli videolar yapabilirsiniz. Seyahat koşturmacası içinde hikayenizi sadece birkaç dokunuşla animasyonlu metin mesajları, grafikler, emojiler, müzikler ve çok daha fazlasıyla süsleyeceğiniz eğlenceli video larla anlatabilirsiniz.