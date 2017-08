Yaz aylarında hangi vitaminler alınmalı?

Yaz aylarında da her mevsim olduğu gibi vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri almamak çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendiren ve güneşin zararlı etkilerine yönelik antioksidan kapasitesi yüksek vitaminlerin alınması önemlidir. Dolayısıyla yaz aylarında vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri almak, toksinlerden arınmak ve temiz beslenebilmek için meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek gerekir. Özellikle bu dönemde tüketilen kırmızı mevsim meyveleri ve karpuz, kavun gibi su içeriği yüksek olanlar antioksidan bakımından zengindir ve vücutta su kaybının önlenmesine destek olurlar. Peki, yazın hangi vitaminler alınmalı? Bu vitaminleri hangi besinlerden sağlayabiliriz? İşte yanıtı…

A vitamini: A vitamini, kemik ve diş gelişimi, gözün karanlıkta görmesi, büyüme ve gelişmenin sağlanması, epitelyum dokunun korunması gibi görevlerinin yanı sıra aynı zamanda sağlıklı bir cilt için de gereklidir. Yaz ayları boyunca güneşe maruz kalan cildimizi onarmaya yardımcı olur. Cildin elastikiyetini artırmaya, cilt kırışıklıklarını azaltmaya, akne oluşumunu önlemeye yardımcıdır. A vitamini, hayvansal kaynaklardan balık, karaciğer, süt ve süt yağı, yumurta sarısında bulunur. Meyvelerden kayısı, A vitamininden çok zengindir. Bunun dışında sarı turuncu meyve ve sebzelerde (havuç, portakal, mandalina, bal kabağı, kavun vb.), yeşil meyve ve sebzelerde (ıspanak, maydanoz, lahana, biber, brokoli vb.) bulunur.

D vitamini: Kış aylarında güneşlenmeden yoksun kalan bedenimiz için yaz ayları D vitamini depolamak açısından büyük nimettir. Günlük beslenme ile D vitamini gereksinimini karşılamak oldukça güçtür. Bu gereksinim, besinlerle ve büyük oranda deride güneş ışınları aracılığıyla karşılanır. Süt, yumurta, yağlı balıklar, karaciğer D vitamini içeren besinlerdendir. Eksikliği bebek ve çocuklarda büyümede gerilik, raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi (kemik yumuşaması), kemik ağrıları, kas zayıflıkları ve daha birçok sağlık sorununa yol açabilir. Cam, ultraviyole B ışınlarını filtrelediğinden cam arkasından güneşlenmenin D vitamini sentezine katkısı olmadığı unutulmamalıdır.

E vitamini: E vitamini önemli antioksidan vitaminlerdendir. Bu özelliğiyle vücudumuza zarar veren serbest radikallere karşı korur, A vitaminin oksidasyonunu önleyerek bu vitaminin vücuttaki etkisini artırır ve karaciğerde depo edilmesine yardım eder, kısırlık riskini azaltır. Avokado, bitkisel yağlar, badem, fındık, fıstık ve ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar E vitamininden zengin besinlerdir.

C vitamini: Yeterli miktarda antioksidan alımı yazın güneşin zararlı etkilerini azaltır. Diğer bir antioksidan olan C vitamini bağışıklık siteminin güçlenmesi ve cildin korunması açısından önemli vitaminlerden biridir. C vitamini ciltteki kollajenin yapımına yardım eder, güneş ışınlarının neden olduğu deri kanseri riskini azaltır, yaralanmalara karşı korur ve bazı hormonların sentezinde görev alır. Diş eti ve göz sağlığının korunmasında yardımcıdır. Ayrıca demir, kalsiyum, B vitaminlerinden B1, B2, B9, B5 ile A ve E vitaminlerinin vücutta daha elverişli kullanılmalarında gereklidir. Kuşburnu, turunçgiller, taze kırmızıbiber, maydanoz, çilek, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kivi, kavun, karpuz C vitamini kaynaklarındandır.

B grubu vitaminleri: B vitaminleri büyüme ve gelişme, yorgunluğun önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kan hücrelerinin yapılması, beyin ve sinir sistemi sağlığı, saç ve cilt sağlığı, besinleri enerjiye çevirme metabolizmasında görev alma gibi birçok önemli fonksiyona sahiptir. B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve B12 başlıca B grubu vitaminlerindendir. B grubu vitamin kaynakları; tahıllar, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, et ve et ürünleri, meyve ve sebze, süt, peynir, yumurta gibi hayvansal besinlerdir.