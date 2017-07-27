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Seyahat

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

Avrupa kıtası hem ülkemizden kolay ulaşımı hem de birbirinden renkli ülkelere sahip olması ile en iyi seyahat rotalarının başında geliyor. Avrupa'da önde gelen ülkeleri bu yaz gezi listesine alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi...

Hürriyet Haber
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1. Fransa

Fransa Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri. Paris her mevsim güzelliği ile ziyaretçilerini beklerken Güney Fransa ise yaz aylarında deniz ve güneş tatili yapmak isteyenleri çekiyor. Cannes sahilleri yazın Fransa'nın keyfini çıkarmak isteyenlerin gözdesi.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

2. İspanya

Akdeniz ülkesi olmasının avantajı ile İspanya yaz aylarında turist akınına uğruyor. Akdeniz mutfağına özgü lezzetlerini deneme şansının yanında ülkenin birbirinden iddialı adalarında denizin ve güneşin tadını çıkararak harika bir tatil yapabilirsiniz.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

3. İtalya

Tasarım ve mutfak kültürü denilince akla ilk gelen ülkelerden olan İtalya'da güneye doğru muhteşem güzellikte sahiller bulunuyor. Capri ve Sorrento gibi tatil bölgelerinin yanında Sicilya bölgesi de ülkenin yaz aylarında turist akınına uğrayan bölgeleri arasında yer alıyor.

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4. Portekiz

Avrupa kıtasının en ucunda bulunan Portekiz'de Akdeniz ikliminden nasibini alan ülkelerden biri. Atlas Okyanusu kıyısında pek çok sahile sahip olan Portekiz'de Lagos ve Cascias bölgelerinin muhteşem koylarında kendinizi denizin ve güneşin kollarına bırakabilirsiniz.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

5. Yunanistan

Avrupa'da yaz aylarında en fazla turist akınına uğrayan ülkelerin başında gelen Yunanistan, eşsiz güzellikte adaları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Santorini, Rodos, Mikonos gibi büyük adaların yanında Kos ve Sakız Adası gibi şirin adaları ziyaret ederek yaz tatilinizi renklendirebilirsiniz.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

6. Malta

İtalya'ya yakın bir ada ülkesi olan Malta, sıcak iklimi ile yaz aylarında deniz tatilinin en popüler rotalarından biri. Valetta deniz ve güneş ikilisinden sonuna kadar yararlanabileceğiniz eşsiz sahilleri ve güzel restoranları ile doğru bir adres.

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7. Hırvatistan

Adriyatik'in en güzel ülkesi Hırvatistan yaz aylarında ayrı bir havaya bürünüyor. Hvar, Split ve Zadar adaları yaz aylarında keyifli bir tatil yapmak isteyenler için harika destinasyonlar.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

8. Karadağ

Türkiye'den vizesiz gidilebilen Karadağ, eşsiz Adriyatik kıyıları ile dikkat çekiyor. Budva ve Kotor bölgeleri yaz aylarında jet sosyetenin de en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

9. Makedonya

Vizesiz gidilebilen bir diğer Avrupa ülkesi ise Makedonya. Makedonya harika güzellikleri ile yaz aylarında en fazla ziyaret edilen ülkelerden. Ohri sahil kasabası keyifli bir yaz tatili için Makedonya'nın en ideal yerlerinden biri.

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10. Arnavutluk

Yaz mevsiminde sıkça tercih edilen Arnavutluk güzel sahilleri ile meşhur. Vizesiz gidilebilen Arnavutluk'ta Saranda ve Avlonya görülmesi gereken tatil rotaları.

Kaynak: Hürriyet Haber

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