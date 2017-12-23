Yayınevinden açıklama: İddialar asılsız

PROF. Dr. Fatma Ürekli’nin ‘Sarayın Son Başressamı Fausto Zonaro’ adlı kitabında intihal boyutlarında alıntı yapıldığı ve izinsiz fotoğraflar kullanıldığı iddia edilmişti. Yayınevi yetkilileri kitabın davalık olduğu yönünde kendilerine şu ana kadar herhangi bir tebligat yapılmadığını belirterek, Erol Makzume ve Ö. Faruk Şerifoğlu’nun 29 Kasım 2017 günü İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan’la görüştüğünü ve iddiaların araştırılacağı bilgisini kendileriyle paylaşmalarından sonra yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi: “Söz konusu şahıslar 1 Aralık 2017 tarihli e-posta yoluyla bu iddialarına karşılık yayınevimizden 50.000 TL talep etmişlerdir. 13 Aralık 2017 tarihli e-posta yoluyla taleplerini bu kez 30.000 TL’ye düşürmüşlerdir. Kendilerine aynı gün ‘iddialarının geçersiz olduğu ve hukuki yollara başvurabilecekleri’ yanıtı e-posta yoluyla bildirilmiştir. Tüm bu e-posta mesajları şirketimizde kayıtlıdır.”



YANLIŞLARI DÜZELTTİ

Açıklamada, kitaptaki alıntıların intihal olmayıp, akademik kurallara uygun olarak ve kaynak gösterilerek kullanıldığı, yer verilen resimlerin ise İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi, Askeri Müze Resim Koleksiyonu ve Pera Müzesi’nden alındığı belirtildi.



Kitabı hazırlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli’nin arşiv ve kütüphanelerde yıllarca süren ve çoğunluğu ilk defa yayımlanan belgelere dayanan eserinin akademik bir çalışma olduğu ve yanlış bilinen hususları düzelttiği de vurgulandı: “Bu belgeler ışığında 14 yıl Saray Başressamlığı yapan Zonaro’nun sanat yaşamı ve resimleri hakkında bilinmeyen ve yanlış bilinen hususlar ortaya çıkartılmış ve düzeltilmiştir. Düzeltilen hususlardan biri de yukarıdaki haberi yapan Ömer Erbil’in yine Ö.Faruk Şerifoğlu’na dayanarak 8.2.2003 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yazdığı haberdir. Bu haberde ressamın meşhur ‘Hücum’ tablosunda ressamdan bağımsız olarak tahrifat yapıldığı yazılmıştır. Prof. Ürekli yaptığı araştırmalar sonucunda tablodaki ‘Yunan Efsunu’nun üzerinin 2.Abdülhamid’in iradesiyle bizzat Zonaro’nun kapattığını belgelere dayanarak ortaya koymaktadır.”



AİLENİN KİTAP ÜZERİNDE HİÇBİR HAKKI YOK

“Haberde; ‘Dersaadet kitabının 1’inci nüshası ve orijinal (gravür değil) Zonaro’nun kendi yaptığı eserleri elinde bulunduran Chambaud ailelerinin Türkiye’deki bağlantısında onları temsilen görev alan Erol Makzume’den’ ifadesi yer almaktadır. Chambaud ailesinin Dersaadet kitabının birinci nüshasını elinde tutması dışında kitapla hiçbir ilişkisi yoktur. Yayınevimizin 1’nci nüshayı ne Chambaud ailesinden ne de ‘Türkiye’deki bağlantısında temsilen görev alan’ şahıstan satın almak gibi bir niyeti vardır. 1908 tarihli Deri Se’adet (Dersaadet) adlı eser telif dışıdır ve kitabın görsellerini her isteyen yazarın yaptığı gibi Bibliotheque Nationale de France’tan veya başka arşivlerden satın alabilir. Kitabın tıpkıbasımı da 2019 yılı yayın programımızdadır.”



