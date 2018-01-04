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    Haberler >Kitap Sanat>Yayında rekor

    Yayında rekor

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 22:32 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin yayıncılık alanındaki genel eğilimlerinin, sektörel gelişmelerin ve üretim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine imkân sağlayan ISBN Türkiye Ajansı verilerine göre, ISBN tahsis edilen kitap sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 2017’de 60 bin 335’e ulaştı. ISBN tahsis edilen 60 bin 335 kitabın yüzde 95’i basılı yayından oluşurken, yüzde 5’ini de e-kitap oluşturuyor.

    DÜNYADA 10’UNCU
    ISBN verilen yayınlar konularına göre değerlendirildiğinde yüzde 28’ini eğitim, yüzde 19’unu yetişkin kültür, yüzde 17’sini çocuk-ilk gençlik ve yüzde 16’sını yetişkin kurgu edebiyatı eserleri oluşturuyor. Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin 2015 yılı küresel yayıncılık verileri, Türkiye’nin yayıncılık sektörünün yaklaşık 2.5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünyanın 11’inci, ISBN tahsis edilen kitap sayısı bakımından da 10’uncu büyük ülkesi olduğunu gösteriyor. Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı ise yaklaşık 8.5 olarak gerçekleşti. 2016 yılında ISBN Ajansı’na kayıtlı 35 bin 322 yayıncı bulunurken, 2017 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 5 arttı ve 2 bin 522 yeni yayıncı daha bu sisteme dahil edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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