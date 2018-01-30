Yayın dünyasına taze soluk: Kitap Kurdu

Klasik müzik alanında 2002'den beri yayın yapan müzik dergisi Andante'nin artık bir 'kardeş' yayınevi var. İlk kitapları geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan 'Kitap Kurdu Yayınları' bünyesinde edebiyat, doğa, siyaset, tarih, mimari ve müzik alanında kitaplar okurla buluşacak.

Andante'nin yayın yönetmeni Serhan Bali’nin yayın yönetmenliğinde yola çıkan Kitap Kurdu, Bali’yle birlikte

Ahu Ünalp, Melike Bali, Faruk Özcan, Onur Aydın’dan oluşan çekirdek kadrosunun yanı sıra alanlarında deneyimli editörler, çevirmenler ve redaktörlerle çalışıyor.



Yayınevinin ilk kitaplarından biri, Andante'nin de uzmanlık alanı olan klasik müzik üzerine. Classic FM ekibinden Darren Henley, Sam Jackson ve Tim Lihoreau'nun kaleme aldığı, çizimlerinde ise Lynn Hatzius'un imzasının yer aldığı 'En Sevilen Klasikler/Günümüzün En Çok Dinlenen 300 Klasik Müzik Eseri' dinleyici oylarıyla seçilen 300 klasik müzik eserinin öyküsünü anlatıyor. Okur, 'En Sevilen Klasikler’de Bach, Mozart,

Beethoven, Çaykovski gibi müzik tarihinin en büyük isimlerinden günümüzün müziğini yazanlara kadar, oldukça geniş bir yelpazeye yayılan çok sayıda bestecinin eserleriyle tanışacak. Şaşırtıcı bilgiler içeren

müzikal öyküler, besteci biyografileri, eser açıklamaları, her eser için yapılan kayıt önerileri, en iyi 300 eserin listesi gibi önemli bilgileri rahat okunur bir üslupla veren kitap; dinleyene ilham veren, eğlendiren,

dinlendiren, motive eden klasik müzik sanatının çağları aşan gücünün kanıtı olarak görülebilecek, her yaştan dinleyiciye hitap eden bir kılavuz.





57 yaşındaki profesyonel gitarist Andrew Schulman’ın kaleme aldığı ve kendi iyileşme öyküsünü anlattığı ‘Ruhu Uyandırmak/Bir Müzisyenin Bedeni, Zihni ve Ruhu İyileştirme Yolculuğu’ ise müziğin modern bir hastane ortamında nasıl da 'yaşamsal' bir rol üstlenebileceğini anlatan bir kitap.

Peter Wohlleben’in kaleme aldığı ‘Ağaçların Gizli Yaşamı’ ise Almanya’da Der Spiegel’in çok satan kitaplar listesinin zirvesinden iki yıl boyunca inmeyen bir kitap. Ormancı yazar Peter Wohlleben ağaçların aralarında bir sosyal ağ oluşturduğunu izah ediyor. Bu alandaki bilimsel araştırmalar ve kendisinin yıllara dayanan gözlemlerinden yola çıkan Wohlleben’e göre ağaçlar da tipik insan davranışları sergiliyor. Ağaç ebeveynler birlikte yaşadıkları yavrularıyla iletişim kuruyor ve onların büyümelerine destek oluyor. Bunlar yetmezmiş gibi ağaçlar birbirini yaklaşan tehlikelere karşı uyarıyor ve aralarındaki hasta veya acı çeken bireylerle gıdalarını paylaşıyor…