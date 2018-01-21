Yayaların arasına dalan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 HV 559 plakalı otomobil, Muradiye-Menemen yolu üzerinde seyir halindeyken, Muradiye Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya ardından ise tren istasyonu korkuluklarına çarptı.

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya ile araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü ile yolculardan biri ise ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





MUĞLA'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ 5 YARALI

Muğla'da da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muğla-Ula karayolu Gülağzı mevkisinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ula-Muğla karayolu tek yönlü trafiğe

kapatıldı.