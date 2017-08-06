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    Yay Gölü'nde üzen görüntü!

    DHA
    06 Ağustos 2017 - 10:38Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 10:38

    Barındırdığı 301 kuş türü ile Manyas Gölü’nden sonra Türkiye’nin ikinci önemli kuş cenneti Sultan Sazlığı’nda içinde bulunan Yay gölü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

    Kayserinin Turizminin cenneti alanlarından olan içinde Yay, Camız, Söbe ve çöl gölleri bulunan ve barındırdığı 301 kuş türü ile Türkiyenin önemli kuş cenneti olan Sultan Sazlığı Milli Parkındaki yay gölü, iddiaya göre, uzun zamandır göle su verilmediği ve mevcut suyun da tarlalara verilmesi nedeniyle yok oluyor. Doğa fotoğrafçısı Suna Güzel, şöyle dedi:

    "Uzun yıllar ülkenin birçok turizm bölgesinde fotoğraf çektim. Gerek doğa, gerekse de kuş türlerini çekmek için her yıl Sultan Sazlığına gelirim. Diğer yıllara göre bu yıl Sultan Sazlığı alanında bulunan yay gölünün kurumakta olduğu gördüm. Yaptığım araştırma göle su verilmediği gibi verilen suyun da çevredeki tarlalara aktarıldığı duydum. Konu ile ilgili tüm yetkililere başvurdum. Ancak, sonuçsuz kaldı. 20 binden fazla flamingonun yaşadığı yay gölünde yaşayan canlı türü yok denecek kadar az kaldı."

    Yay Gölünde üzen görüntü
    Yay Gölünde üzen görüntü

     

    Etiketler: Yay gölü , su , kaynak
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