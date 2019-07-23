"Yay Burcu - Yıllık"

YAY BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgiler Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Uzun zamandır o kadar mücadeleler içerisinde bulundunuz ki hayata karşı olan inancınız zedelendi. Artık sizlere gönül rahatlığı ile şunu söyleyebilir mükemmel haberleri almanın zamanı geldi. Geçtiğimiz yıllarda oluşan olumsuzlukları artık geride bırakıyor olacaksınız. Özellikle 2015-2017 yılları arasında hayatınızın en önemli sınavlarınız verdiniz. Bu yıllar arasında şartlarınız el verdikçe bazı konularda çıkış kapıları bulmaya çalıştınız. Kiminiz bunlar için çözümler buldu, kiminiz buldukları ile yetindi. Şimdi 2019 yılı geride bırakmış olduğunuz tüm hatalarınızı telafi edebilmeniz için fırsatlar sunuyor olacak. Sürekli Jüpiter gezegenin sizlere olumlu yönlerinden bahsediyor ve umutlar veriyoruz. Bu önümüzdeki 1 yıllık süreç büyüme ve genişleme adına oldukça başarılı ve farklı olacaktır. Bu yüzden hangi yönünüzü ve hangi başarınızı beslerseniz bu şekilde ilerleyeceğinizi unutmayın.

YAY BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Yıl içinde gökyüzünde yaşanacak güneş tutulmalarının Yengeç ve Oğlak burçlarında olması sizleri kariyeriniz ve kazanımlarınızla ilgili büyük değişimlere sürükleyebilir. Bu sene maddi kazanımlarınızı ve yatırımlarınızı kendinizi geliştirmek için kullanacaksınız. Ya da elinizde olan bir malınızı ortaklaşa bir işe girmek için kullanabilirsiniz. Finansal hukuki süreçlerinizle ilgili de yeni bir durum meydana gelebilir. Bu sene ki kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek isterken maddi durumunuzun size sağladığı güvenlik alanını da göz ardı etmemelisiniz. Örneğin; bir kurumda düzenli geliri olan bir iş içindeyken dışardan herhangi bir ortaklık yapma kararı aldığınızda düzenli olan işi bırakmak yerine her ikisini de sabır ve çalışkanlıkla devam ettirmelisiniz. Bu sene sahip olduğunuz kişisel yeteneklerinizden para kazanmak adına kendi işinizi kurmak ve buna yatırım yapmak doğru bir karar olurken asıl güvende olduğunuz alanlarınızı da hemen terk etmemelisiniz. İçinizdeki o coşkuya hemen kapılmamalısınız. Kariyerinizle ilgili önemli başlangıçlarınızı Mart ve Temmuz aralığında gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle de haziran ayı sizler için sonuç alma ve olayların yönünün değiştiği bir zaman dilimi olacaktır. Maddi projelerinizde ertelenmiş ve üstesinden gelemediğiniz geçmiş problemler yerini güzel sonuçlanmalara bırakıyor olacak. Sürpriz şanslar ve fırsatlar artık önünüze kariyer alanında gelmeye başlayacak. İhtiyaçlarınızı ve hayallerinizi bir araya getiren muhteşem sonuçlar sizlerle olacak. Uzun zamandır hayallerini kurmuş olduğunuz mutluluklara ulaşmaya açık olduğunuz bu yılı çok iyi değerlendirmelisiniz. Sizi mutluluğa götüren yeni deneyimlere heyecanla atılırken kesinlikle adım adım ve dikkatli ilerlemelisiniz. Satürn’ün bu seneki sınavları size maddi konularda olabilir. Bu sene elde etmiş olduğunuz şans ve fırsatları korumak için maddi önlemler almak ve maddi bir sorumluluğu dikkatli üstlenmeniz gerekmektedir. Maddi projelerinizde uzun vadeli istikrarlı oluşumları genişletme zamanıdır. Ay düğümlerinin de Yengeç ve Oğlak’ta olması sizi gelir ve giderler arasında yeni bir denge oluşumuna doğru yönlendirebilir. Borç ve alacak ilişkilerinizde geleceğe yönelik yeni planlamalar yaparken geçmiş maddi sorunları bitirebilir ve üstesinden gelebilirsiniz. Geleceğe yönelik maddi kazanımlarınız için ekstra maddi bir yatırım yapmanız da gerekebilir. 5 Mart sonrası Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle iş hayatınız ve çalışma düzeninizle ilgili ani ve sürpriz değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Çalışma hayatınızda orijinal projeler başlangıç gösterebilir.

YAY BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Jüpiter’in burcunuzda olması sizlere hayatınızla ilgili istediğiniz başlangıçları yapmanız için güzel ve bereketli günler getirmeye açık. Jüpiter size bu şansları verirken sizin de bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Çünkü olaylara biraz daha hoşgörülü ve geniş perspektiften bakarak olayların üstesinden geleceksiniz. Geçtiğimiz yıllarda aşk hayatınızla ilgili yaşadığınız olumsuz dersler yerini artık güzel gelişmelere bırakıyor olacak. Özellikle aşk hayatınız için Nisan, Haziran ve ağustos ayları oldukça dikkat çekici tarihler olabilir. Bekar olan Yaylar karşısına çıkan sürpriz evlilik tekliflerini değerlendirebilirler. Haziran bunun adına olumlu bir zaman dilimi olabilir. Evli olan Yaylar finansal sorumluluklar da alabileceği bir zaman dilimine giriş yapıyor olacaklar. Partneri ile ortak edindikleri borçları kapatabilirler ve bu durum ilişkilerine pozitif bir yansıma getirebilir. Özellikle ilişkilerde 2015-2017 yılları arasında yaşadıkları hayal kırıklıklarını telafi edecekleri bir aşk hikayesi yaşayabilirler.

YAY BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Ailevi konularınızla ilgili büyük sorun olduğunu düşündüğünüz bir konuyu yıl bitiriyor olabilirsiniz. Sizler zaten aileniz ile ilgili sorumluluklar ve sorunları artık çok geride bıraktınız. Şimdi sıra aile üyelerinizin sizlerin hayatını kolaylaştıracağı bir zaman dilimi olacaktır. Ailenizden beklediğiniz şanslar ve fırsatları kolaylıkla elde edebilirsiniz. Ama siz bu noktada daha fazlasını isteyen bir yapıya bürünürseniz Satürn’ün sınavlarını maddi olarak yaşamanız ve zorlanmanız an meselesi olabilir. Maddi ve finansal süreçleri adaletli bir şekilde yönetmelisiniz. Bu anlamda Mart ve Eylül ayları ailevi ilişkilerinde sınanacağı dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi. Kimseyi ne yanıltın ne de yanılgıya hayal kırıklıklarına uğratın. Ailenizle yürüteceğiniz ortak finansal bir projeyi bu sene başarılı bir şekilde sonuca taşıyabilirsiniz.

YAY BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Uzun süredir beklemekte olduğunuz maddi kazanımlarınız artık daha iyi yoluna girip sizi belli bir refaha ulaştırabilecek. Almak istediğiniz şeylerin bir listesini yapabilir yatırımlarınız için gereken planları gözden geçirebilirsiniz.

Kural 2: Özellikle yurt dışı ve ticari kaynaklı projeleriniz var ise bununla ilgili önemli fikir alışverişleri yapabilir, projeniz üzerinde daha istikrar sağlayan oynamalar yapabilirsiniz. Bu sizin için bol kazanç getiren bir kapı olabilir. Doğru insanlarla kuracağınız ilişkiler çok önemli.

Kural 3: Kariyerde oluşturmanız gereken güvenli alanın ilk halkasını başlatabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan, size inanan insanlara ulaşıyor olmanız ve kendinizi doğru ifade etmenizdir. Bazı noktalarda sabrınız gerilse de politik dengeleri sağlamak adına biraz daha ılımlı davranmak zorundasınız. Unutmayın bazı şeylere kavuşmak bazı şeyleri yüreklice tekrar etmekten geçer.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Üşengeç değilsin, sadece mutsuzsun. Ve mutsuz insanlar yorgun olur, hiçbir şey yapmak istemezler.”

Charles Bukowski

Yılın Puanı: 10 üzerinden “9 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Balık,başak,aslan

Yılın en başarılı Ayları: Şubat-mayıs-Ağustos

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Temmuz-ekim-Kasım

Yay burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması.

Ocak: Maddi konulardaki özgüvensiz güdülerinizi bir kenara bırakmalısınız. Bu ay olaylara rahat ve esnek bakışınız ne kadar devredeyse gelecekte de sizi bu koruyacaktır. Duygusal güvence ihtiyacınızı kontrol edin.

Şubat: İlişkilerinizde heyecan verici sürpriz gelişmeler, tanışmalar gündemde olacağını söyleyebiliriz. Hayatınıza yeni dostluklar dahil olabilir.

Mart: Aile hayatınızla ilgili bazı memnuniyetsizlikler, sizleri kararsız bırakan ya da ilişkilerde güven sorununu yaratan olaylar yeniden gündeme gelebilir bu sizi asla endişelendirmemeli. Aksine taşların yerine oturduğu bir süreç başlıyor.

Nisan: Aşk hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilir ve sürpriz heyecanlarla hayatınızı yeniden değiştirmek isteyebilirsiniz. Ya da evliyseniz çocuk planlama veya çocuklarınızın güzel gelişmelerinin gündemde olacağı sorumluluk zamanı.

Mayıs: Finansal konularda önemli yatırımların gündemde olacağı bir ay. Acele etmeden karar vermelisiniz.

Haziran: Hayatınızın dönüm noktası diyebileceğiniz şanslı başlangıçlar yapmanın zamanı. İlişkilerde aktif rol alabilirsiniz. Vereceğiniz kararlar çevrenizde de anlayışla karşılanıyor olacaktır.

Temmuz: Kendinize güvenmeniz gereken bir zaman dilimi. Ailenizle finansal konular yüzünden gerilebilirsiniz. Hak ve adalet arayışında olabilirsiniz. Bunları gereğinden fazla büyütmeyin.

Ağustos: Sosyal çevre iletişimlerinizden büyük yararlar görebileceğiniz şanslı bir ay. Ummadığınız kişilerden destekler alabilirsiniz.

Eylül: Kariyerinizle ilgili beklenmedik sürpriz ve şanslı gelişmeler söz konusu olabilir. Ne yapmanız gerektiğine doğru kararlar vermelisiniz. Üstlerinizle aranızdaki iletişim sağlamlaşıyor olabilir.

Ekim: Yeni tanışmalar ve sosyalleşme konuları gündemde olurken aynı zamanda önemli bir sözleşme ve iş bağlantısı gündeminizde olabilir.

Kasım: Maddi ve finansal konularda hedeflediğiniz projelerden güzel sonuçlar alıyor olabilirsiniz. Hukuksal konularınıza ya da yargıya intikal etmiş durumlarınız varsa dikkat etmelisiniz.

Aralık: Hayatınızla ilgili bir sayfa kapanıyor ve başka bir sayfa açılıyor olacak. Kendinize de karşı tarafa da bir şans vermek adına güzel ve şanslı bir zaman dilimi. İlişkilere ve geleceğe dair size umut olacak güzel gelişmelerin yaşanabileceği harika bir ay.