"Yay Burcu - Özellikler"

Yay Takım Yıldızı (Astronomi)

Yay takımyıldızının birinci dekanatında Kyra-Harp yer alır. Lyra, Yay burcunun neşeli, şen, memnun ve mutlu yanını sembolize eder. Kuzey yarımkürenin en parlak yıldızı, Zafer anlamındaki Vega da Lyra'nın içinde bulunur.

Yay'ın orta dekanatında Araplar tarafından Al Mugamra denilen Ara yer alır. Son dekanatta ise Al Waid, Thuban, Al Dib gibi başlıca yıldızları kapsayan Draco yani Canavar yıldız kümesi bulunur.

Mitoloji

Yay burcunun simgesi olan centaurlar, yarı insan yarı at bedenli yaratıklardır. Cepheden bakıldığı zaman, başları, göğüsleri, kolları kimi zaman ön bacakları da insan organlarıdır, sadece karınlarından arkası at biçimindedir.

Efsaneye göre, centaurlar, Hera'ya aşık olup, ancak Zeus'un aldatmacası ile Hera'nın yalnızca görüntüsüyle birleşen Iksion'dan doğmuştur. Bunların arasında, sadece Cheiron ve Phalos'un doğumundan Iksion sorumlu değildir.

Sembol

Yay sembolü, üst yarısı insan, alt yarısı at, centaur veya okçudur. Her an çekilmeye hazır, gergin bir yay ve ok elinde tutar. Bu dual doğası ile Yay burcu bir atın hızının ve gücünün yanı sıra, insanın da beyin ve bilgelik potansiyelin yansıtır.

Uzaklara ulaşmak, özgür eylemler, huzursuzluk ve idealistik amaçlar tipik Yay özellikleridir.

Yaşam

İlk Ateş elementi olan Koç, benliğin güven kazanması, ikincisi Aslan benliğin dışa vurumu ve Yay ise benliğin mükemmelleştirilmesidir.

Yay, bireyin aşkın düzeyde ruhunu kazanmak için, bir inisiyasyon işlemi olarak da kabul edilebilen, yeniden doğuşunu sembolize eder. Akrep'deki ego, ölüm noktasından sonra birey bir inisiyasyondan geçer, ruhunu tekrardan kazanır. İlkel toplumlarda, inisiyasyon çocukluktan erginliğe geçiş veya çocukluğun bireysel yaşantısından, kabilenin kollektif yaşantısına geçiş olarak kabul edilir.

Temel karakteristiği, bireyi fiziksel, bedensel gerçeğinin ötesine taşıyarak, yaşam anında ölümü deneyimlemesini sağlamak olan inisiyasyonun farklı şekilleri olabilir. Günümüzde psikoloji ve psikoterapi yoluyla, doğum ve ölümün kazandırdıkları, kontrol altındaki şartlarla bireye yaşatılabilir.

Kollektif hayata yeniden doğan birey artık, Yay burcunun sembolize ettiği dini ve toplumsal kurallara, yasaya, hukuk kavramlarına uymak durumundadır.