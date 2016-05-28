Yavuz Turgul'dan 'dolandırıcı' uyarısı

Usta yönetmen, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ Geçtiğimiz günlerde kendisini Serkan Koç olarak tanıtan şahsın “Yavuz Turgul’a ait bir film projesinin yapımcısı” olduğunu beyan ederek çok sayıda insanı, söz konusu filmde oyuncu ya da ekip çalışanı olarak yer vermek bahanesiyle, parasal açıdan mağdur ettiğine dair tarafıma iletilen bilgiler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum:

Böyle bir kimseyi tanımıyorum. Konuyla hiçbir ilgim yok, lütfen bu şahsa ve adımı kullanarak sizinle irtibata geçecek olan 3.şahıslara itibar etmeyiniz. Mağduriyetlerin sürmesini engellemek adına kamuoyunu bilgilendirmek isterim.” ifadelerine yer verdi.