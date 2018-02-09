Yavuz Eroğlu, İKMİB başkanlığına aday oldu

Kimya sektörünün ihracatın yıldızı olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Sektörün aktörlerine yol gösteren, çözüm üreten, ekonomiyi büyüten bir İKMİB için yola çıkıyoruz” dedi.

Türkiye’de bazı ihracatçı birliği başkanlarının ‘suya sabuna dokunmaktan kaçındığını’ve sektörün sorunlarıyla mücadeleetmek yerine ‘yapıyormuş’ gibi görünmeyi tercih ettiğini belirten Eroğlu şöyle devam etti:

“Yurtiçi ve yurtdışı STK’lardaki görevlerimde çok değerli deneyimler kazandım. Türkiye’de elini taşın altına koymayan ama ‘elini şöyle taşın altına koy’ diyen STK’lar gördüm. Dünyanın gelişmiş ve kalkınmış ülkelerinde STK’lar ekonomiyi yönlendirir, sektörlerin sorunlarını doğru makamlara iletir ve çözene kadar mücadele eder. İçinde bulundukları sektör için çalışır sorunlara çözümler üretirler ve o çözümler ekonomiye destek olduğu gibi o ülkenin de ilerlemesini sağlar.İşte bu yüzden ben de bugün taşın altına elimi koyuyorum. Beni seçtiğiniz PAGEV’de elde ettiğim deneyimle, sanayici ve ihracatçı kimliğimle, Türkiye ve sektörümüz için değişim için İKMİB başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Değişime inanıyorum. Bu değişim için bugün ilk adımı atıyor ve yola çıkıyorum.”