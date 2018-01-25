Yavuz Çetin İzmir’de anılıyor

Türk rock müziğinin altın çocuğu Yavuz Çetin’in anılacağı rock konvoyu yarın akşam İzmir Arena’da gerçekleşiyor. Olağanüstü yeteneğiyle Jimi Hendrix’in ruhunu taşıdığı iddia edilen Çetin’in ölümünün 17’nci yılında düzenlenecek Yavuz Çetin Müzik Festivali’nde Batu Mutlugil, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar, Kurtalan Ekspres, Sahte Rakı ve Yavuzcan Çetin sahneye çıkacak. 1990’da Batu Mutlugil, Sunay Özgür ve Kerim Çaplı’yla birlikte Blue Blues Band’i kuran Yavuz Çetin’in gitarıyla eşlik ettiği sanatçılar arasında İzel, Kıraç, Soner Arıca, Turgut Berkes ve Göksel gibi isimler var.