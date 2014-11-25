Yavuz Bingöl'ü çıldırttılar

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Tunceli Üniversitesi'ndeki programına katılan sanatçı Yavuz Bingöl, isminin neden "Yavuz" olduğunu açıkladı.

''ALEVİ OLDUĞUM ANLAŞILMASIN DİYE...''

Bingöl, "Adım Yavuz ama Alevi ana babanın çocuğuyum. Anne ve babama sordum 'Niye koydunuz?' diye. Babam 'Bilerek koydum' dedi. Alevi olarak aşağılandığım zaman ilkokul ikinci sınıftaydım. Alevi'nin ne olduğunu bilmiyordum. Anneme sordum. Annem, 'Dünyada iki türlü insan var; bir iyi, iki kötü insanlar. Siz iyi insanlar olacaksınız' dedi. 50-60 yıldır aldatılmıştır. Katliamlara uğratılmıştır. Peki niye buradayım bugün? AK Parti hükümetinin Türkiye'nin kangrenleşmiş sorunlarıyla ilgili çok ciddi çözüm önerileri vardır. Barış sürecinde çok iyi bir yere geldik. Başbakan'ın dediği gibi çok iyi yere geleceğimize inanıyorum" dedi.

KÜFÜR EDİYORSANIZ...

Yavuz Bingöl'ün bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü sanatçı gelen ağır eleştirilere Twitter adresinden böyle cevap verdi...