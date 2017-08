Yavuz Bingöl'e kardeşinden düğün sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olması beklenen düğüne davet edilmediğini belirten Oğuz Bingöl, "Dün akşama kadar kararlıydım ama annemin yalvarırcasına akan gözyaşları bütün direncimi kırdı. Kardeşimin düğününde annemin yanında olacağım." dedi.

Oğuz Bingöl yaşadığı ikilemi facebook sayfasında böyle anlattı:



Biz her gün 3-4 kez telefonlaşan her yaz tatilini beraber geçiren iki kardeş geçen Ramazan'daki iftardan beri yaklaşık bir yıldır görüşmüyoruz.

Ben de herkes gibi basından öğrendim 4 Ağustos ta Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olacağı düğünü.

Çok düşündüm, büyük bir duygu karmaşası yaşadım umutsuzluk, kırgınlık ve kardeşlik arasında. Dün akşama kadar kararlı idim.

"Ne işim var orada, üstelik daveti bırak haberdar bile edilmemişken."

Her seferinde bu son görüşüm olabilir diye sıkı sıkı sarılarak ayrıldığım annemin yalvarırcasına akan gözyaşları bütün direncimi kırdı. Nasıl sevinip boynuma sarıldığını görmeliydiniz.

Nasıl karşılanacağım, nasıl bir muamele göreceğim benim sorunum değil. Oraya tatsızlık çıkarmaya gitmiyorum

Kardeşler arasına yıllardır kin nefret tohumu ekenlere inat ve her şeye rağmen o gün orada, kardeşimin düğününde annemin yanında olacağım.