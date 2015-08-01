Yavuz Bingöl'e kardeşinden düğün sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olması beklenen düğüne davet edilmediğini belirten Oğuz Bingöl, "Dün akşama kadar kararlıydım ama annemin yalvarırcasına akan gözyaşları bütün direncimi kırdı. Kardeşimin düğününde annemin yanında olacağım." dedi.
Oğuz Bingöl yaşadığı ikilemi facebook sayfasında böyle anlattı:
Biz her gün 3-4 kez telefonlaşan her yaz tatilini beraber geçiren iki kardeş geçen Ramazan'daki iftardan beri yaklaşık bir yıldır görüşmüyoruz.
Ben de herkes gibi basından öğrendim 4 Ağustos ta Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olacağı düğünü.
Çok düşündüm, büyük bir duygu karmaşası yaşadım umutsuzluk, kırgınlık ve kardeşlik arasında. Dün akşama kadar kararlı idim.
"Ne işim var orada, üstelik daveti bırak haberdar bile edilmemişken."
Her seferinde bu son görüşüm olabilir diye sıkı sıkı sarılarak ayrıldığım annemin yalvarırcasına akan gözyaşları bütün direncimi kırdı. Nasıl sevinip boynuma sarıldığını görmeliydiniz.
Nasıl karşılanacağım, nasıl bir muamele göreceğim benim sorunum değil. Oraya tatsızlık çıkarmaya gitmiyorum
Kardeşler arasına yıllardır kin nefret tohumu ekenlere inat ve her şeye rağmen o gün orada, kardeşimin düğününde annemin yanında olacağım.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün