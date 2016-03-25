Yavuz Bingöl Öykü Gürman boşanıyor mu?

Geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturan Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman’ın mutluluğu kısa sürdü. Gürman’ın kendisinden 17 yaş büyük olan Bingöl’den boşanmak için avukatına vekâlet verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz pazartesi günü avukatıyla görüşen şarkıcının Bingöl’ün aile olmayı beceremediği ve evine yeterli zaman ayırmadığı için bu kararı aldığı iddia edildi.

Zamanının çoğunu eşi yerine arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih ettiği öne sürülen Yavuz Bingöl’ün Cihangir’de oturdukları evi eşine bırakacağı da öne sürüldü.

Boşanma haberlerinin basına yansımasının ardından Öykü Gürman, Murat Evgin’le düet yaptığı “Kaderimsin” adlı şarkının tanıtımı için yapacağı basın toplantısını erteledi. Erteleme haberi basına “Öykü Gürman ile ilgili basına yansıyan haberler nedeniyle basın toplantımız iptal edilmiştir” bilgisiyle verildi.

Ayrılık kararının ardından ünlü çiftin ocak ayında TRT Müzik’te birlikte sunmayı planladıkları müzik programının da askıya alındığı öğrenildi.

Öykü Gürman Kimdir?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitirdi.

1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın’dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

Çeşitli flamenco topluluklarında, okul orkestralarında solist olarak birçok performanslar sergiledi.

2007 yılında İkiz kardeşi ile birlikte kendilerinin seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısının videosunu; video paylaşım sitesi YouTube'a yüklediklerinde milyonlarca insan tarafından tıklanarak tanınmışlardır.

2007 yılının Aralık ayında ikiz kardeşi Berk Gürman ile” KISMET” albümü yayımlandı. 2009 yılında yine Berk Gürman ile “İKİ ARADA” albümü yayımlandı.

Aynı yıl Kral Tv’den “yılın en iyi çıkış yapan grubu”, Magazin Gazetecileri Derneğinin “yılın en iyi çıkış yapan yorumcusu” Radio N101 “en iyisi sizsiniz” ödülünü aldı. 2008 yılında Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ile Hürriyet Altın Kelebek ödülünün sahibi oldu.

2008 yılında TRT1 ekranında sunduğu “Boyalı Direk” isimli müzik ve sohbet programı büyük beğeni topladı.

Yaklaşık altı aydır birlikte olan, Öykü Gürman ile ünlü türkücü Yavuz Bingöl evlilik kararı aldıklarını 23 Nisan 2013 tarihinde açıkladılar ve 4 Ağustos 2015 tarihinde evlendiler.

2014 yılı sonlarında Kanal D ekranlarında oynayan "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal ,Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır.

Albümleri:

2007 - Kısmet

2009 - İki Arada

2011 - Bir Başka

Ödülleri:

2007 - Kral Tv’den “yılın en iyi çıkış yapan grubu

2007 - Magazin Gazetecileri Derneğinin “yılın en iyi çıkış yapan yorumcusu” ödülü

2008 - Radio N101 “en iyisi sizsiniz” ödülü

2008 - Hürriyet Altın Kelebek ödülü

Filmleri:

2014 - Urfalıyam Ezelden (Ceylan) (TV Dizisi)

2014 - Panzehir (sinema)

2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)

Yavuz Bingöl Kimdir?

Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi.

7 Ekim 1964’te İstanbul’da doğdu. Babası edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş’tır. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara’da beş farklı okulda yaptı. Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi.

1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir’e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983’te müziğe geri döndü. Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı. 1984-1986 arasında zorunlu askerlik hizmetini yaptıktan sonra İzmir’e döndü ve aynı yıl evlendi. Bu evliliğinden “Türkü Sinem” adında bir kızı oldu.

1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile “Umuda Ezgi” grubunu kurarak protest müzik yaptı. Aktif olarak 7 yıl grubun solistliğini yaptı, onbeşe yakın beste yaptı.

1995’te gruptan ayrılıp Sen Türkülerini Söyle adlı ilk solo albümünü çıkardı; bunu sırasıyla Baharım Sensin (1997), Gülen Az (1998), Sitemdir (1999), Üşüdüm Biraz (2000), Belki Yine Gelirsin (2002), Unutulur Herşey (2004), Biz (2005), Yare (2007), Kül (2010), Ateş (2012) adlı albümleri izledi.

Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler veren sanatçı, Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı. Piyanist Mehveş Emeç ile bazı senfonik çalışmalarda da yer aldı.

Bingöl, Barış temalı konserler vererek aktivist kimliğini öne çıkardı. 2000 yılında Almanya’da UNESCO tarafından organize edilen bir konser veren sanatçıya “barış elçisi” ünvanı verildi.

1998 yılında ‘Cumhuriyet’ filminde rol aldı. Üç Maymun filimi de dahil olmak üzere pek çok sinema filminde rol aldı. Üç Maymun'’daki rolü ile 61. Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday oldu. 72. Koğuş filminde başrol oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığı üstlendi. Türkiye, Macaristan, Hollanda ve İrlanda ortak yapımı Istanbul My Dream (2011) filmindeki rolü ile ile uluslararası bir yapımda deneyim edindi. Bingöl, sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi prodüksiyonu olan 72. Koğuş’ta ve Keşanlı Ali Destanı’nda başrol oynadı. Keşanlı Ali Destanı’ ile Broadway’de sahneye çıkma fırsatı buldu.

Kadın, çocuk hakları ve eğitim konularında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organizasyonlarına destek verdi. 2012 yılında "www.barisadavet.com ” isimli siteden ‘Barış’ için imza toplamaya başladı.

2001 yılında Belediye Meclis kararıyla İzmir'de Alevi nüfusun yoğun olduğu Narlıdere'de bir sokağa adı verildi. 2014 yılında verdiği bir röportajda, Gezi olayları sırasında Berkin Elvan'ın öldürülmesi sonra gelişen olaylarla ilgili sözlerinin toplumda büyük tepki toplaması üzerine belediye meclisi 4 Aralık 2014 tarihinde sokağın isminin "Berkin Elvan" olarak değiştirilmesine karar vermiştir.

4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlendi.

Albümleri:

Gün Işımış (Grup Atmacalar) (1989)

Örgütlemişler Baharı (Grup Atmacalar) (1991)

Ateş Dağları Sarmış (1993)

Onların Türküsü (1994)

Sen Türkülerini Söyle (1995-Ada Müzik)

Baharım Sensin (1997-Ada Müzik)

Gülen Az (1998-Prestij Müzik)

Sitemdir (1999-Prestij Müzik)

Üşüdüm Biraz (2000-Sony Müzik)

Umuda Ezgi'ler (2000-Ada Müzik) (Nihat Aydın ile birlikte)

Belki Yine Gelirsin (2002-Sony Columbia Müzik)

Unutulur Her Şey (2004-Seyhan Müzik)

İz (2005-Seyhan Müzik)

Yare (2007-Seyhan Müzik)

Kül (2010-Seyhan Müzik)

Ateş (2012-Seyhan Müzik)

Filmleri:

Aşk Zamanı (2015) - Orhan

Aşk Sana Benzer (2015) - Yusuf Baba

Karagül (2013-2015) - Fırat Mercan

Çanakkale Çocukları (2012)

Bulutların Ötesi (2012) - Bekir Aksu

Mevsim Çiçek Açtı (2012) -

İstanbul (2011) - Halil

Yangın Var (2011) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

72. Koğuş (2011) - Kaptan

Kurtuluş Son Durak (2011) - Hüseyin

Ateşe Yürümek (2010) - Fikret

Gecenin Kanatları (2009) - Ali Rıza

Üç Maymun (2008) - Eyüp

Eşref Saati (2007-2008) - Kara Eşref

Beyaz Melek (2007) - Hıdır

Eşref Saati (2007) - Kara Eşref

Eve Dönüş (2006)

O Şimdi Mahkum (2005) - Karlıdağ

Yanık Koza (2005) - Galip Çelebi

Ah Be İstanbul (2004) - Metin

Zerda (2002) - Şahin Eroğlu

Bayanlar Baylar (2002) - Ozan

O Şimdi Asker (2002) - Karlıdağ

Salkım Hanımın Taneleri (1999) - Asker

Cumhuriyet (1998) - Yahya Hayati Bey

Tiyatro:

Keşanlı Ali Destanı 2011 - Sadri Alışık Tiyatrosu - Yönetmen: Ahmet Mümtaz Taylan

72. Koğuş (2009) - Sadri Alışık Tiyatrosu, Yönetmen: Kemal Başar