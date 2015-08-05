Yavuz Bingöl Öykü Gürman evlendi

Sanatçı Yavuz Bingöl ile ses sanatçısı Öykü Gürman, Kuruçeşme Suada'da düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Nostaljik gelin arabasının dikkat çektiği nikah törenine, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Çiftin nikahını kıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş nikah töreni öncesinde yaptığı açıklamada çifte mutluluklar dileyerek, "Bizim bir görevimiz de, insanları mutluluklarına yolcu etmek. Böyle bir mutlu günde her iki sevdiğimiz insan. Yavuz bey iyi bir sanatçı, başarılı bir sanatçıdır. Onların bu mutlu gününe imza atmak bizim için büyük bir farklılık. Tüm çiftlere mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Daha önce Yavuz Bingöl'ün nikah şahidi olacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğüne katılmadı



Birlikte sahneye çıkan mutlu çift 'Hoş geldin' şarkısını seslendirdi.



