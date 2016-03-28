Öykü Gürman Yavuz Bingöl'den boşanıyor mu?

Türkücü Yavuz Bingöl ile şarkıcı Öykü Gürman 3 yıl aşk yaşayıp 4 Ağustos 2015'te dünya evine girmişti.8 ay birliktelik yaşayan ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı. Öykü Gürman geçen hafta Yavuz Bingöl'e boşanma davası açtı.

Posta gazetesinde yer alana habere göre; Öykü Gürman, önceki gün şarkıcı arkadaşı Murat Evgin'le 'Kaderimsin' şarkısının klibinde kamera karşısına geçti. Moralinin yerinde olduğu gözlenen Gürman'ın parmağındaki tektaş ve alyansı çıkardığı dikkatlerden kaçmadı.

Öykü Gürman gazetecilerin 'boşanma' sorulara cevap vermek istemedi. Ancak çiftin yakın çevresinden gelen haberlere göre ayrılık sebebi: Yavuz Bingöl geceleri sürekli dışarı çıkıyor, eve dönmek yerine kültür merkezinde kalıyordu. Hafta sonları da başta Kıbrıs'a olmak üzere sürekli seyahat ediyordu. Öykü Gürman'ın 'Eve yalnızca uyumak için geliyorsun, böyle evlilik olmaz' sözü bardağı taşıran son damla oldu. Yavuz Bingöl evi bir ay önce terk etti. Daha önce 2 evlilik yapan Yavuz Bingöl'ün bir de kızı var.

Yavuz Bingöl kimdir?

Yavuz Bingöl 7 Ekim 1964 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş’tır. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara’da beş farklı okulda yaptı. Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi. 1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir’e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983’te müziğe geri döndü. Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı.