Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman balayı yerine hipodroma gitti

Ünlü çift, önceki gün Veliefendi Hipodromu’nda Bingöl’ün sahibi olduğu Party Lover adlı atın da koştuğu yarışı heyecanla izledi. Yarış boyunca yerlerinde oturamayan Bingöl ve Gürman, atlarının birinci olmasıyla ise büyük sevinç yaşadı. Bingöl bu birincilikle 42 bin TL kazandı.



Üç yıldır birlikte olan Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman’ın düğün töreni Suada’da yapıldı.



