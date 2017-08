Yavuz Bingöl hipodromda kazandı

Bu dereceler sayesinde Fast Whisper’dan 39 bin 500, Party Lover’dan ise 199 bin 400 lira kazanan Bingöl, “Biz sanatkarlar duygusal insanlarız, tabii ki kazanmak isteriz ama daha da önemlisi atların sağlığı. ” dedi.

ATÇILIK MERAKI AİLEDEN

Yavuz Bingöl, at merakının aileden geldiğini belirterek "Annem memleketimiz olan Kars’ta çok iyi ata binmesiyle nam salmıştır. Genç kızlığından itibaren atlarla ilgilenmiş ve binicilik yapmıştır. O yörede güzel bir kız olarak at binmesiyle dikkat çektiğini söylerdi. Ayrıca dayım da atlara çok meraklıydı. Onlardan bana kalan güzel bir miras diyebiliriz. Ben de çocukken memleketimizde at binmiştim. Atçılığa Karagül dizisinin yönetmeni arkadaşım Murat Saraçoğlu’nun sayesinde başladığımı söylemeliyim. Murat’la beraber at sahibi olmayı düşünüyorduk. O benden önce at alarak başladı. İlk atım Vaka Coba Coba’yı Murat Akça’dan alarak atçılığa başladım. Daha sonra Eski TJK Başkanımız Serdal Adalı bey bana Party Lover isimli tayı hediye etti. Fast Whisper isimli tayı ise 1 yaşındayken aldım." dedi.

Sanatçı; Balıkesir’in Gönen ilçesinde 100 dönüm ortak yer aldıklarını belirterek, bundan sonra elverdikçe atlara daha çok zaman ayırmak istediğini sözlerine ekledi.