Yavuz Bingöl: FETÖ'cüler kadar kötü olabilir miyim bilmiyorum

"Sevda Kuşun Kanadında" dizisinin ikinci dönem çekimlerinin devam ettiği Göktürk'teki setinde AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Yavuz Bingöl, dizide Türkiye'yi 1980 darbesine götüren süreci hazırlayan, "kötü ve sert Zafer Erbay" karakterini canlandırdığını söyledi.
Bingöl, şöyle devam etti: "Ne derece kötü? Aslında çok vatanperver ve vatansever bir adam. Biliyorsunuz Türkiye 3 hatta 4 darbe görmüş bir ülke. 1968-1972 yılları arasındaki o hareketli dönemde görev alan bir albay, rütbeli bir şahıs. Sert ama ailesine ve kızına karşı özellikle kızı yumuşak karnı onun, siyasi olaylara katılmasını istemeyen bir baba. Ben de ilk kez oynuyorum böyle bir karakteri. Çok keyifle oynuyorum."
Yeni sezonda FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin geçmişteki izlerinin senaristler tarafından diziye dahil edileceği bilgisini veren Bingöl, şunları dile getirdi: "15 Temmuz'da yapılanı anlatmak için hala bir kelime bulmakta güçlük çekiyorum. Türkçe mealler okudum, dört kitaba baktım. Geriye döndüm sözlüklere baktım. Yapılanı anlatamıyorsunuz. Çok büyük hainlik. Çok üzücü. O kadar insanımızı kaybettik. "Bir oyuncu olarak, senaristler FETÖ'nün örgütlenmesinin ilk dönemlerini yazarlarsa Yavuz Bingöl olarak ben bunu 'Zafer' rolüme nasıl katarım, acaba FETÖ'cüler kadar kötü olabilir miyim, buna metin önüme gelince bakacağım."
Geçmişteki darbelerde çok can yandığını ifade eden Bingöl, yaşananların bilançosuna baktığında rolü sırasında bazı sahneleri oynamakta güçlük çektiğini anlattı.
Bingöl, "Tarihimiz acıyla dolu, gözyaşıyla dolu. Gözümüzü açtık acı, kan, gözyaşı. Yaş geldi 50-52 oldu. Hala 35 yıldır süren bir terör var. Çok zor bir dönem geçiriyoruz." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün daha birlik ve beraberlikle birbirimize tutunma, birbirimize sımsıkı sarılma, daha güç birliği yapma vakti. 15 Temmuz çok acı, çok dediğim gibi tarifi imkansız bir şey ama başka bir zemin oluşturdu. Bu birlik beraberliğin Yenikapı ruhunun, hem dış güçlere karşı hem içerideki büyük sorunakarşı terörün ve şiddetin karşısında birazcık sanatın gücünü, edebiyatın,müziğin gücünü kullanmalıyız. Terörün ve şiddetin karşısında hayatın sesini, sanatın sesini yükseltmek gerekiyor."
Dizinin 1970’li yılları ele aldığını hatırlatan Bingöl, "1970'ler boyunca resmi ideoloji ve askeri vesayetle devletin resmi ideolojisi Kürtleri ve İslamcıları çok mağdur etmiş. Aslında işin bu tarafında da biraz baktığınız zaman şimdi 1970’li yıllara çok fazla sol taraftan bakıldı. İlk kez bir Milli Türk Talebe Birliği, İslami muhafazakar kesimden birisi bir şey anlatıyor. Çünkü gerçekten o dönem böyle bu çatışmaların içinde olmayan, olmak istemeyen bir grup vardı. O grubu anlatıyor aslında hikayemiz." diye konuştu.
Dizinin, 15 Temmuz'u yaşayan ve darbenin ne olduğunu bilmeyen gençler için aydınlatıcı olduğu düşüncesini dile getiren Bingöl, gençlerin daha da bilinçlenmesinin Türkiye'nin geleceği için umut verici olacağını sözlerine ekledi.
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